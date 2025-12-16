Ahora

Equilibrios del PSOE

Puente rechaza hacer "sacrificios en el altar" tras la exigencia de Díaz: "No sé si también hay que remodelar los ministros de Sumar"

La otra cara Ayer Pedro Sánchez y hoy Pilar Alegría mostraban una puerta abierta al diálogo con los socios de Gobierno, pero una vez más, el ministro Óscar Puente ha dejado una frase que no suena a mano tendida.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el Senado

En el Gobierno dicen que siguen abiertos al diálogo, pero no creen que haya que tomar ninguna medida extraordinaria de remodelación del Ejecutivo como pide Sumar. Siguen en el discurso de la normalidad. Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deslizaba que quiere aguantar hasta el final de la década en Moncloa.

Hoy, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que los cambios que pide Sumar en el Gobierno están fuera de lugar. "Los sacrificios en el altar se hacen en las religiones. Si se trata de ofrecer sacrificios en el altar, hagámoslos", ha afirmado lanzando un dardo a los de Yolanda Díaz. "No sé si en la propuesta que hace la señora Díaz se incluyen los ministros de Sumar. No sé si también hay que remodelarlos a ellos", ha advertido.

Menos combativa ha sido la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría. Ella tiende la mano. "Siempre hemos escuchado con el máximo respeto, pero lo verdaderamente importante es no perder el objetivo, no perder el horizonte" para seguir aprobando medidas que "mejoren la vida de la gente".

Y abre la puerta a la reunión urgente que exigen desde Sumar. "El diálogo es una seña de identidad, y más con el socio. Las reuniones con Sumar son a diario, son nuestros socios de Gobierno", ha defendido la ministra.

Pero el PSOE quiere seguir con su hoja de ruta, aunque le pidan otra. "Más que qué se le ofrece al socio de gobierno, yo creo que compartimos una hoja de ruta conjunta", ha señalado Alegría poniendo en valor los "progresos" hechos esta legislatura y el camino juntos para "hacer avanzar a este país".

Una defensa de lo que está haciendo el Gobierno de coalición en la que también insistía este lunes el presidente del Ejecutivo, criticando a los que bostezan ante pequeños cambios. Sánchez se ve con ganas y a su Gobierno, en forma. "Mi voluntad es firme, vamos a acabar la legislatura en 2027", aseguraba el presidente.

Y trata de recuperar la mayoría parlamentaria que se le resiste, recomponiendo su relación "rota" con Junts. Por eso, dice el líder del Ejecutivo, está trabajando para que Catalunya y Euskadi formen parte de organismos internacionales, como la Unesco y la Organización Mundial del Turismo. Y aseguran que se van a dejar la piel.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sumar descarta salir del Ejecutivo pero pide una reunión "urgente" a Sánchez: "No vamos a aguantar un Gobierno de puteros y corruptos"
  2. La "militante" Leire Díez, hasta en la cocina del PSOE: moderaba debates en Ferraz y asistía a actos junto a Montero y Calvo
  3. Buxadé (Vox) presionó para "disolver" Revuelta al conocer sus presuntas irregularidades: "Hay un engaño, el dinero ese no se está destinando a la DANA"
  4. El Congreso abre un expediente sancionador al agitador ultra Vito Quiles por grabar sin autorización en la Cámara Baja
  5. Así 'vigilará' Hacienda los pagos por Bizum a partir de 2026 (y no, no cambia mucho para los particulares)
  6. Sangre en el hotel donde se alojó Nick Reiner la noche de la muerte de sus padres: "Parecía desorientado"