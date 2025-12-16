Puente rechaza hacer "sacrificios en el altar" tras la exigencia de Díaz: "No sé si también hay que remodelar los ministros de Sumar"

La otra cara Ayer Pedro Sánchez y hoy Pilar Alegría mostraban una puerta abierta al diálogo con los socios de Gobierno, pero una vez más, el ministro Óscar Puente ha dejado una frase que no suena a mano tendida.

En el Gobierno dicen que siguen abiertos al diálogo, pero no creen que haya que tomar ninguna medida extraordinaria de remodelación del Ejecutivo como pide Sumar. Siguen en el discurso de la normalidad. Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deslizaba que quiere aguantar hasta el final de la década en Moncloa.

Hoy, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que los cambios que pide Sumar en el Gobierno están fuera de lugar. "Los sacrificios en el altar se hacen en las religiones. Si se trata de ofrecer sacrificios en el altar, hagámoslos", ha afirmado lanzando un dardo a los de Yolanda Díaz. "No sé si en la propuesta que hace la señora Díaz se incluyen los ministros de Sumar. No sé si también hay que remodelarlos a ellos", ha advertido.

Menos combativa ha sido la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría. Ella tiende la mano. "Siempre hemos escuchado con el máximo respeto, pero lo verdaderamente importante es no perder el objetivo, no perder el horizonte" para seguir aprobando medidas que "mejoren la vida de la gente".

Y abre la puerta a la reunión urgente que exigen desde Sumar. "El diálogo es una seña de identidad, y más con el socio. Las reuniones con Sumar son a diario, son nuestros socios de Gobierno", ha defendido la ministra.

Pero el PSOE quiere seguir con su hoja de ruta, aunque le pidan otra. "Más que qué se le ofrece al socio de gobierno, yo creo que compartimos una hoja de ruta conjunta", ha señalado Alegría poniendo en valor los "progresos" hechos esta legislatura y el camino juntos para "hacer avanzar a este país".

Una defensa de lo que está haciendo el Gobierno de coalición en la que también insistía este lunes el presidente del Ejecutivo, criticando a los que bostezan ante pequeños cambios. Sánchez se ve con ganas y a su Gobierno, en forma. "Mi voluntad es firme, vamos a acabar la legislatura en 2027", aseguraba el presidente.

Y trata de recuperar la mayoría parlamentaria que se le resiste, recomponiendo su relación "rota" con Junts. Por eso, dice el líder del Ejecutivo, está trabajando para que Catalunya y Euskadi formen parte de organismos internacionales, como la Unesco y la Organización Mundial del Turismo. Y aseguran que se van a dejar la piel.

