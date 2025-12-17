Cerdán se presenta como víctima: niega ser dueño de Servinabar y denuncia "una persecución propia de la Inquisición"

Los detalles El exsecretario de Organización del PSOE se ha presentado como víctima de una causa política en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y ha afirmado que se están vulnerando su presunción de inocencia y sus derechos fundamentales.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de los senadores relacionadas con su implicación en la trama Koldo en la comisión de investigación del Senado, donde ha comparecido 28 días después de salir de la cárcel de Soto del Real, donde había estado durante cinco meses en prisión provisional tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le situaba como epicentro de una presunta trama corrupta de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

"Me voy a acoger a mi derecho a no declarar sobre los hechos concretos que son objeto de la causa en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por consejo de mi defensa letrada", ha afirmado el ex número 3 socialista al preguntarle la senadora de UPN María Caballero si había mentido en su anterior comparecencia en esta misma comisión, en la que aseguró que trabajaba para tomar medidas contra cualquier "atisbo de corrupción" en el seno del PSOE.

No obstante, Cerdán si que ha querido hablar del "contexto político de esta causa". Lo ha hecho situándose como víctima de una persecución política "a un diputado de forma directa". Una persecución que, según Cerdán, se está llevando a cabo "con restricción de derechos fundamentales y sin justificación concreta".

"Es una forma de perseguir propia de la Inquisición, no se investiga ningún delito concreto y no se respeta ninguna garantía", ha añadido el exdirigente socialista, que ha denunciado una vulneración de su presunción de inocencia por parte del Tribunal Supremo.

Cerdán niega ser dueño de Servinabar

Entre las acusaciones que ha negado Santos Cerdán está el de que sea copropietario de Servinabar, la empresa de Antxon Alonso que se habría beneficiado de adjudicaciones irregulares. "Nadie está buscando la verdad, ni aquí ni en el Congreso. Al contrario, ustedes han construido un relato que se repite y se repite. Como que soy socio de la empresa Servinabar, algo que es falso", ha dicho el exmandatario socialista.

Sostiene Cerdán que no tiene relación accionarial con Servinabar pese a que la UCO aportó un documento firmado por él mismo y por Antxon Alonso que demostraba que pagó 6.000 euros para adquirir el 45% de la compañía. En ese contrato, que data del 1 de junio de 2016 y fue hallado durante un registro en el domicilio del empresario navarro en el marco del caso Koldo, se formalizaba la adquisición de 1.350 participaciones de esa sociedad.

Acusa a la Guardia Civil de aportar "audios manipulados" a la causa

Al ser preguntado por Caballero por los audios que le incriminan en el caso Koldo, Cerdán ha asegurado que se trata de grabaciones manipuladas. "Es una evidencia científica", ha dicho, aludiendo al informe pericial encargado por su defensa en el que se aseguraba que las pruebas incautadas en los registros en casa de Koldo García fueron "reconstruidos" y "manipulados". "Me voy a defender porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar", ha añadido.

No obstante, la Guardia Civil confirmó la autenticidad de estas grabaciones el pasado 18 de septiembre. En dos informes que fueron remitidos al juez Leopoldo Puente y que fueron elaborados por peritos especialistas del Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, se llegó a la conclusión de que "no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos".

Reniega de sus compañeros del PSOE: "Mejor solo que mal acompañado"

Pese a que su comparecencia se ha centrado en cargar contra la oposición y el Supremo, Cerdán también ha lanzado una 'pulla' contra sus excompañeros del Partido Socialista. Lo ha hecho después de que María Caballero señalase que los parlamentarios del PSOE "le han dejado solos", a diferencia de lo que hacían cuando ostentaba la Secretaría de Organización. "Mejor solo que mal acompañado", ha respondido Cerdán.

