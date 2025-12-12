"Así no podemos seguir" y "hay que actuar": casi 20 veces ha repetido Yolanda Díaz su exigencia de remodelar el Gobierno sin líneas rojas establecidas ni propuestas

Entre líneas En Moncloa responden que "toman nota" de su exigencia pero descarta llevarla a acabo ya que Sánchez tiene "su propia hoja de ruta".

El PSOE enfrenta una crisis por casos de corrupción y acoso que también afecta a sus socios de Gobierno. Yolanda Díaz ha exigido una "remodelación profunda" del Ejecutivo, insistiendo en que "así no podemos seguir" y calificando la situación de "muy grave" e "intolerable". Aunque ha pedido un cambio radical en el Gobierno, no ha detallado las medidas específicas a tomar. Díaz ha instado a Sánchez a dar explicaciones, pero no ha aclarado si abandonaría el Gobierno o exigiría elecciones. Desde Moncloa, aseguran que no planean una gran remodelación, afirmando que ningún ministro está implicado en los casos.

El tsunami de casos de corrupción y acoso que cercan al PSOE no solo están poniendo al límite al partido, también a sus socios de Gobierno. Yolanda Díaz ha sido muy tajante este viernes y ha exigido una "remodelación profunda" del Gobierno.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, la ministra ha repetido hasta en 11 ocasiones que "así no podemos seguir" y otras ocho que "hay que actuar". Ha calificado el panorama en el que se encuentra el PSOE de "muy grave", "insoportable", "delirio" e "intolerable", un "disparate de puteros, malos tratos, golfos y corrupción" subrayando que "el deterioro es mayúsculo".

Sin embargo, pese a sus duras palabras, la líder de Sumar no ha concretado qué medidas tomaría para atajar esta situación. Ha insistido en la única opción que le parece viable: "Un cambio absolutamente profundo del equipo de Gobierno", que sea "reformulado" o "una limpieza de arriba a abajo".

Todo ello, acompañado de una declaración de Sánchez que, según Díaz, debe dar explicaciones. "Si yo fuera presidenta del Gobierno, estaría compareciendo. El estar callados no nos ayuda a nadie", ha asegurado.

Tampoco ha respondido sobre las líneas rojas que la podrían llevar a abandonar el Gobierno y exigir elecciones, aunque ha asegurado que ha hablado con Sánchez en los últimos días.

El problema es que desde Moncloa han confirmado a laSexta que "toman nota de esa exigencia" de la vicepresidenta Segunda, pero "no entra en los planes del presidente hacer una gran remodelación", argumentando que "no hay ningún ministro implicado en los casos de corrupción ni de acoso". Aseguran que Sánchez tiene "su propia hoja de ruta".

Por lo tanto, no se sabe si las palabras de Díaz contra el PSOE se quedarán simplemente en eso, o si realmente actuará como exige a sus socios.

