Los Rolling Stones cancelan los planes para una gira en 2026 a petición de Keith Richards

Las causas El guitarrista, a punto de cumplir los 82 años, no se ve con la energía suficiente para afrontar conciertos por Reino Unido y Europa debido a la artritis que sufre.

Los Rolling Stones durante su concierto del British Summer Time festival en el Hyde Park de Londres, en 2022.Los Rolling Stones durante su concierto del British Summer Time festival en el Hyde Park de Londres, en 2022.Suzan Moore/DPA

Lo confirman diferentes medios de comunicación británicos y estadounidenses: la esperada gira de conciertos que los Rolling Stones tenían prevista para 2026 se ha cancelado.

La promesa de recorrer los escenarios de Reino Unido y Europa para el próximo año se queda en un sueño para los fans del grupo de rock británico. Según informaba este martes el diario The Sun y confirman fuentes cercanas a la banda a la revista Variety, el motivo de la cancelación viene dado por motivos de salud por parte de Keith Richards.

El mítico guitarrista del grupo, a punto de cumplir los 82 años, acaba de reconocer que sufre una artritis que, desde hace tiempo, le impide llevar a cabo actividades que impliquen un despliegue de energía como el que requiere un concierto de los Rolling Stones. Ante esta condición, hizo saber al grupo que no podía comprometerse con el proyecto.

Con toda esta información circulando, la banda no ha comunicado aún la suspensión a través de sus canales oficiales. Tampoco había confirmación oficial aún el nombre de la gira, pero ya se sabían diferentes detalles: cuatro meses recorriendo grandes estadios con conciertos multitudinarios, una gira muy parecida a Hackney Diamonds, la última que llevaron a cabo en 2024.

Variety recuerda que Richards apareció en público el mes pasado en el Soho neoyorquino, durante una breve actuación de tres canciones en la que aparentó estar en forma, pero apunta que esto no tiene nada que ver con el desgaste que supone una gira de varias semanas, de país en país y de estadio en estadio. El cantante Mick Jagger tiene 82 años y el bajista Ronnie Wood tiene 78. El baterista original de la banda, Charlie Watts, murió en 2021 y fue reemplazado por Steve Jordan.

