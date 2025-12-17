Un psicólogo explica por qué estamos tristes por la muerte de Robe (sin conocerlo): "No es exageración"

¿Te ha puesto triste la muerte del fundador de Extremoduro? No es ninguna exageración. El psicólogo Aritz Alastuey lo explica en sus redes sociales, hablando de identidad y huellas emocionales.

La muerte de Robe Iniesta pilló a todos por sorpresa. Desde el momento en el que se conoció la muerte del artista, de 63 años, España se deshizo en halagos: la industria musical, la Cultura e incluso la política se puso de acuerdo para despedir al poeta que dio voz a los sentimientos que muchos no sabían expresar. Pero más allá de las expresiones de pésame, son miles los fans de Extremoduro que desarrollaron una tristeza que para muchos es inexplicable. Cientos de personas acudieron a Plasencia con la intención de despedirse de Robe, y muchos no pudieron hacerlo, debido a la enorme afluencia de gente.

Otros, lloraron en sus casas, en sus entornos, entre amigos, en confianza. Y aunque Robe 'sólo' era un músico, la tristeza invadió el país. ¿Es normal esto? El psicólogo Aritz Alastuey ha salido a explicar cómo sí lo es, cómo es "normal" que a muchos les esté "removiendo" el fallecimiento del músico y también cómo es normal que no sepamos explicar muy bien por qué. "Cuando muere un artista que ha sido parte de tu vida, no sólo lloras a una persona que no conocías, sino una parte de tu propia historia", explica en un vídeo publicado en su perfil de Instagram. "La música que escuchamos, especialmente en la adolescencia, esa etapa tan complicada en la que nos estamos construyendo por dentro y por fuera, se convierte en una huella emocional", continúa.

Porque esa música "forma parte" del viaje en el que los humanos aprendemos "cómo sentir, cómo rebelarnos, cómo calmarnos, cómo entendernos y muchas otras cosas"; esa música, explica, "pasa a ser la banda sonora de una de las etapas vitales más críticas". "Y aunque nunca hablaste con él, Robe estuvo ahí para ti en momentos clave, cuando creías que nadie te entendía, cuando estabas solo, cuando te enamoraste o desenamoraste por primera vez", añade. Todo esto, explica, son momentos críticos que se suelen vivir por primera vez y se hace además "con muchísima intensidad" en la adolescencia.

Es por eso que en este momento lo que se mueve no es únicamente "admiración", sino también "identidad y memoria afectiva". "Y eso también es duelo", señala. "Es un duelo simbólico, interno, silencioso pero muy real, porque hay una parte de nosotros que se va", apunta. En su publicación, Alastuey insiste en que cuando la persona que nos brindó la música que nos acompañó en estos momentos clave "se lleva consigo un pedacito de lo que fuimos y somos". "No es exageración (...). Es vínculo".

Eso sí, de nada sirve instalarse en la tristeza. Así que este psicólogo lo que recomienda es "estar agradecidos" y "saber que lo que dejó sí se queda aquí para siempre".