Ahora

Ruptura con sus 'cahorros'

Vox expedienta al líder de Revuelta y le exige que justifique unos gastos que pasó al partido

Los detalles También acusa a Pablo González de filtrar los audios que han destapado el escándalo sobre el presunto desvío de fondos destinados a víctimas de la DANA.

Imagen de archivo de una manifestación de Revuelta frente a la sede de Ferraz.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La guerra de Vox contra Revuelta ha sumado un nuevo capítulo. Según ha podido confirmar laSexta, el partido ha expedientado al líder de la organización juvenil, Pablo González, que también trabaja en el partido.

Le acusan de filtrar los audios que han destapado el escándalo sobre el presunto desvío de fondos destinados a víctimas de la DANA. Además, en un burofax al que ha accedido 'El Mundo', Vox da tres días a González para justificar unos gastos que, según dice la formación, pasó injustificadamente al partido.

Vox se desvinculó el martes de su brazo juvenil y aseguró que lo único que trató de hacer es ayudar a esta organización de un modo paternal en relación con sus cuentas y destacó que, aunque "sin mala intención", estos jóvenes pueden haber acabado metiéndose en un "lío" por el presunto desvío de fondos.

La formación que dirige Santiago Abascal también denunció ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante las irregularidades en su gestión económica y funcionamiento.

En relación con este tema, fuentes del partido reconocieron a 'Servimedia' que los fundadores de Revuelta son trabajadores de Vox, pero negaron cualquier vinculación orgánica y administrativa con esta asociación juvenil que nació hace poco más de un año. Aseguraron que simplemente se trata de organizaciones "afines".

Sin embargo, unos audios filtrados de conversaciones entre miembros de Revuelta, corroboraron su estrecha relación con el partido, que ahora busca romper por completo, y no de una manera amistosa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Cerdán se presenta como víctima: niega ser dueño de Servinabar y denuncia "una persecución propia de la Inquisición"
  2. Zapatero niega haber mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra ni utilizar un móvil prepago para dar un chivatazo
  3. La Fiscalía de Madrid no acusará a Errejón por abusos sexuales continuados contra Elisa Mouliaá y pide el archivo de la causa
  4. Los Mossos desalojan a centenares de migrantes del B9 de Badalona, el mayor asentamiento de Cataluña.
  5. Trump ordena el "bloqueo total" de los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela
  6. Warner Bros rechaza la OPA hostil de Paramount de 108.400 millones de dólares y apuesta por Netflix