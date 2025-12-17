Vox expedienta al líder de Revuelta y le exige que justifique unos gastos que pasó al partido

Los detalles También acusa a Pablo González de filtrar los audios que han destapado el escándalo sobre el presunto desvío de fondos destinados a víctimas de la DANA.

Vox ha expedientado a Pablo González, líder de su organización juvenil Revuelta, acusándolo de filtrar audios que revelan un presunto desvío de fondos destinados a víctimas de la DANA. Además, Vox le ha dado tres días para justificar ciertos gastos no aclarados. El partido, liderado por Santiago Abascal, se desvinculó de Revuelta, afirmando que solo intentaron ayudarles con sus cuentas, aunque reconocen que los jóvenes podrían haberse involucrado en problemas financieros. A pesar de que Vox niega vínculos orgánicos con Revuelta, los audios filtrados sugieren una relación más estrecha, que ahora buscan romper definitivamente.

La guerra de Vox contra Revuelta ha sumado un nuevo capítulo. Según ha podido confirmar laSexta, el partido ha expedientado al líder de la organización juvenil, Pablo González, que también trabaja en el partido.

Le acusan de filtrar los audios que han destapado el escándalo sobre el presunto desvío de fondos destinados a víctimas de la DANA. Además, en un burofax al que ha accedido 'El Mundo', Vox da tres días a González para justificar unos gastos que, según dice la formación, pasó injustificadamente al partido.

Vox se desvinculó el martes de su brazo juvenil y aseguró que lo único que trató de hacer es ayudar a esta organización de un modo paternal en relación con sus cuentas y destacó que, aunque "sin mala intención", estos jóvenes pueden haber acabado metiéndose en un "lío" por el presunto desvío de fondos.

La formación que dirige Santiago Abascal también denunció ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante las irregularidades en su gestión económica y funcionamiento.

En relación con este tema, fuentes del partido reconocieron a 'Servimedia' que los fundadores de Revuelta son trabajadores de Vox, pero negaron cualquier vinculación orgánica y administrativa con esta asociación juvenil que nació hace poco más de un año. Aseguraron que simplemente se trata de organizaciones "afines".

Sin embargo, unos audios filtrados de conversaciones entre miembros de Revuelta, corroboraron su estrecha relación con el partido, que ahora busca romper por completo, y no de una manera amistosa.

