Ana Obregón, sobre su relación con Jeffrey Epstein: "Me repugna haber sido su amiga"

Ana Obregón ha negado haber tenido un 'affaire' con el magnate y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, y ha explicado que solo fueron amigos en la década de los ochenta y que entonces le pareció "educadísimo" y "maravilloso", pero que ahora le "repugna" haber tenido esa amistad con él.

La actriz ha hecho estas declaraciones en el programa 'Ahora Sonsoles', de 'Antena 3', en respuesta a un artículo publicado en el diario 'The New York Times', que sostiene que Epstein comenzó a amasar su fortuna tras cobrar una generosa recompensa de la familia de la actriz y otras familias españolas, quienes le contrataron para recuperar sus inversiones en una firma de corretaje en quiebra.

La actriz ha recordado que conoció al magnate a mediados de la década de los ochenta cuando estuvo viviendo en Estados Unidos y pasó un tiempo en Nueva York.

En aquel entonces le pareció "la persona más maravillosa del mundo". "Me gustaba tanto... que luego imagínate mi cara", ha lamentado.

"Este es un tema delicado, un tema que me repugna en lo que se convirtió este ser humano. Me repugna. Me hierve la sangre", ha enfatizado.

Cuando le conoció, según ha recordado, ella salía con el cantante Miguel Bosé y como Epstein le parecía "muy guapo" decidió presentárselo a su hermana Amalia. "Parecía que iba a saltar la chispa con ella, pero no saltó", ha dicho.

Después de ese episodio, ha reconocido que él intentó "un no sé qué" con ella, pero ella no quiso ir más allá de la amistad.

A continuación, ha explicado que nunca sospechó que fuera un depravado sexual. "Con 27 años que tenía entonces no iba a hacer de pederasta, pero no lo sé. Yo lo que he vivido, que no me separaba de él, no lo vi nunca".

Tras esta etapa en Nueva York, Obregón ha relatado que en 1984 se fue a Los Ángeles a rodar la película 'Bolero' y ya no volvió a saber de él.

Se enteró de su detención en 2010 cuando se encontraba en Miami coincidiendo con que su hijo se había ido a estudiar a Estados Unidos.

"Veo una serie de un depredador sexual y al final de la serie ponen: caso de Jefrey Epstein: no me lo podía creer". De esta forma ha dicho que fue como se enteró de lo ocurrido con el que había sido su amigo y acto seguido llamó a su hermana Amalia para contárselo.

