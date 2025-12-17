Claves del volantazo de Bruselas con los coches de combustión: por qué y a cambio de qué podrán seguir vendiéndose

¿Por qué es importante? Europa ralentiza su agenda verde, básicamente, por la presión continúa automovilística y la de algunos países como Alemania. Para Pedro Sánchez esto es "un error histórico".

Bruselas ha revertido su decisión de prohibir la venta de coches de combustión a partir de 2035, permitiendo ahora su continuidad tras la presión del sector automovilístico. Joan Caplé, director de Fecosauto, destaca la necesidad de preservar empleos en una industria que da trabajo a más de 2 millones en Europa. Países como Alemania también han influido, argumentando que el cambio requiere más tiempo y grandes inversiones. Las empresas deberán utilizar combustibles sostenibles y carbón verde. Sin embargo, esta decisión no convence a España, que aboga por la sostenibilidad como clave de competitividad. Los expertos sugieren que Europa debe redefinir su enfoque de mercado para competir con China.

Bruselas da un volantazo y se desdice. Hace dos años, prohibió la venta de coches de combustión, gasoil y gasolina a partir de 2035. Ahora, recula y dice que sí, que se seguirán vendiéndose.

Esta marcha atrás se produce tras la presión continua automovilística. "No había más solución que permitir que sigamos construyendo y preservando esos lugares de trabajo. Son más de 2 millones de personas las que trabajan para la industria automovilística en Europa", explica Joan Caplé director de Fecosauto.

Una presión que también han hecho países como Alemania, donde se concentra gran parte del sector. Los expertos señalan que se necesita más tiempo para poder aplicar esta medida, ya que es un proceso muy complejo.

"A la industria europea se le tiene que dar un poquito más de tiempo para que se pueda adecuar. Es un cambio fuerte, que requiere grandes inversiones tanto en nuevos modelos como en capacidades de producción", señala Ekaitz Zulueta, profesor en la Escuela Ingeniería de Vitoria EHU.

¿A cambio de qué podrán seguir vendiéndose? Las empresas deberán utilizar carbón verde, con bajo contenido de carbono hecho en la Unión Europea. También combustibles bio y sostenibles. Una decisión que no convence a España.

"Es un error histórico de Europa, porque la competitividad se garantiza por la sostenibilidad", destaca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En cuanto a si servirá para que China no arrase al mercado europeo, los expertos creen que Europa debe enfocarse en otro público, como ocurre en todos los sectores.

"Rolex hacía relojes analógicos estupendos hasta que llegó Casio con el reloj digital. Rolex tuvo que reinterpretarse y entonces decidió hacer un reloj con joyería, posicionándose en otra zona de mercado donde había un nicho", indica Daniel Teso, profesor de Ingeniería Eléctrica en la EHU. De esta forma, dejan claro que es difícil competir con China.

