Sánchez dice estar "tranquilo" tras la imputación de Zapatero y desoye al PNV descartando elecciones anticipadas

Los detalles Fuentes de Moncloa a laSexta insisten en que el Gobierno descarta elecciones anticipadas tras la última sugerencia de Aitor Esteban, quien considera "irresponsable que Sánchez siga más allá de 2026".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se muestra tranquilo tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la inminente publicación del sumario del caso Plus Ultra. Sánchez, al ser consultado por laSexta, afirmó su tranquilidad respecto a la situación del expresidente. El Gobierno también descarta un adelanto electoral, a pesar de las sugerencias de Aitor Esteban, quien considera irresponsable que Sánchez continúe más allá de 2026. En Moncloa restan importancia a estas declaraciones y aseguran que no contemplan elecciones anticipadas, confiando en que el PNV no se aliará con el PP y Vox.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "tranquilo" tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un día en el que se espera que salga a la luz el sumario del caso Plus Ultra.

Así lo ha asegurado Sánchez a la salida del acto al que ha asistido este lunes y en el que se ha presentado el Plan Social para el Clima en el Espacio Rastro. Al ser preguntado por laSexta por si estaba tranquilo respecto a todo lo que se está conociendo en torno al expresidente, Sánchez ha respondido "sí, por supuesto".

El Gobierno no solo está tranquilo tras la imputación de Zapatero, también descartan un escenario de adelanto electoral. Fuentes del Ejecutivo insisten a laSexta que el Gobierno descarta elecciones anticipadas tras la última sugerencia de Aitor Esteban, quien considera "irresponsable que Sánchez siga más allá de 2026".

De hecho, uno de los ministros más destacados del Gobierno insiste a laSexta en que no ven "al PNV suicidarse con PP y con Vox" porque eso, dice, "nunca se entendería en Euskadi". Por ello, ni el Ejecutivo ni sus socios de gobierno, Sumar, creen que la advertencia de Aitor Esteban sea motivo para adelantar las elecciones. Así, aunque respetan su opinión, restan importancia a esas declaraciones.

Una opinión que ya conocen por que el presidente del PNV ya ha dejado claro en más de una ocasión que no ve a Pedro Sánchez aguantando hasta 2027. En cambio, según indican, la intención del Gobierno de Sánchez, precisamente, es aguantar. Por ello, en Moncloa no se se está trabajando ningún escenario de adelanto electoral.

Sumar se agarra al fantasma de Vox

En la misma línea se ha mostrado la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, quien ha insistido este lunes en que cree "firmemente que es posible continuar la legislatura hasta el final" agarrándose al fantasma de Vox. "No hay que eludirlo, tenemos dificultades a nivel de Gobierno, a nivel del Congreso y de su aritmética parlamentaria, pero desde luego nosotras tenemos toda la voluntad de seguir adelante con esta legislatura", ha asegurado.

Así, Hernández ha hecho hincapié en que "ante los tiempos aciagos y convulsos que estamos viviendo, es más urgente que nunca arremangarnos para que las políticas progresistas sean una realidad en nuestro país". Respecto a las declaraciones de Esteban, la coordinadora de Sumar ha dicho que "responden a una lógica propia y a unos debates que se están produciendo en el PNV". Por eso, ha insistido en que son "declaraciones normales".

Bildu considera que no es el momento de agotar la legislatura

Ni el PSOE ni Sumar creen que haya que adelantar las elecciones generales. Tampoco lo quiere el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, quien no considera que sea el momento de cerrar la legislatura. Los abertzales dicen que hay que esperar.

Por su parte, el PP continúa cargando contra el Gobierno por la imputación del expresidente Zapatero, que considera un "descrédito inédito" que "compromete la imagen internacional del país". "Estamos verdaderamente preocupados. El daño es extraordinariamente grave", ha asegurado el portavoz del partido, Borja Sémper.

Respecto a las declaraciones de los jeltzales, Sémper ha señalado que "creemos que el PNV tiene la oportunidad de ser coherente con lo que ha dicho Aitor Esteban". "Esto es insostenible y son los socios los que tienen que moverse. No vale con declaraciones, hay que dar pasos. Y estaremos a la altura", ha añadido.

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