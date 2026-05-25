Julito comercializaba con oro y lo llamaba "amarillo": los chats con el dueño de una de las empresas fantasma de la trama

Los detalles La UDEF expone que los dueños de Análisis Relevante y de Inteligencia Prospectiva llevaron a cabo varios "proyectos" desde 2021 y ajenos a la trama presuntamente liderada por Zapatero.

Julio Martínez Martínez, considerado el "lugarteniente" de José Luis Rodríguez Zapatero y propietario de Análisis Relevante, mantuvo una "relación mercantil" con Domingo Amaro Chacón, de Inteligencia Prospectiva, según revela la investigación de la UDEF. Ambos empresarios desarrollaron proyectos como la comercialización de oro y níquel. Según el sumario al que accedió laSexta, Inteligencia Prospectiva es una sociedad sin actividad real, utilizada para introducir fondos en España. La UDEF señala que Zapatero lideraría una red organizada de tráfico de influencias, canalizando fondos a través de Martínez. Las comunicaciones intervenidas muestran una extensa relación mercantil desde 2021, involucrando diversos proyectos y operaciones financieras.

Julio Martínez Martínez, señalado por el juez Calama como el "lugarteniente" de José Luis Rodríguez Zapatero y propietario de Análisis Relevante, mantuvo una "relación mercantil" con Domingo Amaro Chacón, de Inteligencia Prospectiva, más allá de la trama de presunto tráfico de influencias por la que se investiga al expresidente, según los mensajes entre ambos intervenidos por la UDEF.

Según el sumario al que ha accedido laSexta, los dos empresarios realizaron otros "proyectos" entre los que se incluye la comercialización de oro, al que llamaban "amarillo", o el níquel.

Los investigadores exponen en el informe del 14 de mayo remitido al juez Calama que Inteligencia Prospectiva, dirigida por los hermanos Domingo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, "es una sociedad carente de actividad real, cuyo objeto es introducir fondos en España, con origen en territorios extranjeros, simulados como ampliaciones de capital".

Según la UDEF, Zapatero sería el líder de "una red organizada" dedicada presuntamente a "ejercer influencias de carácter ilícito en favor de una serie de clientes". "Los clientes abonarían los servicios prestados por la red organizada a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez (conocido como Julito), que posteriormente canalizaría parte de los fondos a Zapatero y la sociedad What The Fav", explican los investigadores.

Los chats de los empresarios

En este contexto, se intervinieron comunicaciones entre Julito y Domingo Amaro Chacón que "lo situarían como cliente de la red organizada". "A tenor de las conversaciones" entre ambos empresarios, la UDEF expone "una vinculación mercantil (...) que se extendería, al menos desde septiembre de 2021", en la que se llevaron a cabo "proyectos" ajenos a la presunta trama de Zapatero.

Por ejemplo, mencionan como proyectos "los del 'Egipcio' (Proyecto Minerven y Proyecto La Tortuga), los planes de 'Los del desierto' ('Oficializar la relación diplomática con la apertura de la embajada de EAU en Venezuela' y 'Comercialización de Amarillo', en presunta referencia a oro)". También señala "el proyecto de Western Atlas Resources (Proyecto Loma de Níquel)".

"La vinculación tampoco se circunscribe a dicho momento, sino que se extiende al menos a septiembre de 2021, desarrollándose a lo largo de los años, como en lo que respecta a operaciones como una de exportación de oro (30/09/2021, 18:43:24 horas), de venta 55 de acciones de QWANT (08/01/2022, 10:36:52 horas), de sucesiva transformación en otras divisas de euros en metálico en Caracas (22/03/2022, 15:32:42 horas) o de implementación de una ruta para la 'entrega de producto físico', por importe de varios millones (27/10/2022, 23:06:28 horas)", reza el informe.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido