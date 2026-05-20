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Zapatero, imputado

Jerga, motes y un lenguaje particular: las claves para entender las referencias en el auto de imputación a Zapatero

¿Por qué es importante? En las 85 páginas del documento nadie parece llamarse por su nombre. Por ejemplo, "el pana" es, según la investigación, el expresidente del Gobierno, a quien también llaman "el contacto".

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez ZapateroEl expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez ZapateroAgencia EFE
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Para entender bien el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, hay casi que acudir a su propio diccionario. En sus 85 páginas nadie parece llamarse por su nombre y muchas palabras significan otra cosa.

Por ejemplo, "el pana". Esta palabra normalmente haría referencia a un amigo, a alguien de confianza. Pero según la investigación, "el pana" es Zapatero. Y este no es su único apodo. Cuando no le llaman "el pana", le llaman "el contacto". El auto sostiene que era quien, presuntamente, movía la agenda y facilitaba relaciones.

En el auto aparece también "el lacayo". La manera en la que, supuestamente, se referían a Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante y amigo del expresidente. En este caso, con tantos Julios en la historia, necesitaban diferenciarse, así que aparece "el tocayo", que sería Julio Martínez Sola, el propietario de Plus Ultra.

En este peculiar diccionario tampoco falta "la Dama". Según el auto, sería la entones vicepresidenta y actual presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Hay, incluso, una "boutique financiera". Pero no, aquí no se refieren a una tienda de objetos de lujo, sino que en realidad es el nombre con el que presuntamente se referirían a Análisis Relevante, la consultora que está en el centro de la investigación.

Además, cuando hablan de "maquillaje" no se refieren a pintalabios ni a sombras de ojos, sino que es una manera más sutil de referirse, presuntamente, a falsificar o dar apariencia legal a determinados documentos.

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