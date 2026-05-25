El entorno de Zapatero insiste en su inocencia y define como "ridículo" que se apunte a su casa como epicentro de la trama

Los detalles Sobre las joyas, mantienen que pertenecían a la madre de Zapatero, a la de Sonsoles Espinosa, a una tía como parte de una herencia y, las más lujosas, que son regalos que le hicieron a Zapatero mandatarios árabes.

Este jueves se ha desvelado parte del sumario del caso Plus Ultra, en el que está implicado José Luis Rodríguez Zapatero. La UDEF señala su casa como lugar clave para instrucciones delicadas, lo que su entorno considera una suposición sin pruebas. En el despacho de Zapatero se hallaron joyas, relojes y documentos; algunas joyas pertenecen a familiares, y otras fueron regalos de mandatarios árabes. Se insiste en que ni Zapatero ni su esposa usan joyas. En el ámbito político, hay preocupación en el PSOE, aunque Moncloa y Ferraz mantienen silencio hasta revisar el sumario completo. La investigación está afectando al partido.

Este jueves hemos conocido la parte que se mantenía en secreto del sumario del caso del rescate de Plus Ultra, caso en el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En este escrito, al que ha tenido acceso laSexta, la UDEF apunta directamente a la casa familiar de Zapatero como el "espacio idóneo" para "las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad" dentro de la trama.

Pero también cuenta lo que se encontró en el registro del despacho de Zaspatero en la calle Ferraz. Dentro de la caja fuerte había joyas, relojes, documentos, pendrives y discos duros. También requisaron los dos móviles, el de trabajo y el personal, a la secretaria del expresidente, a Gertrudis.

laSexta, también ha podido hablar con el entorno de Zapatero que, tras conocer todo lo anterior, asegura que la UDEF sigue sin aportar ningún tipo de prueba. Por ello, no han dudado en negar cualquier tipo de influencia sobre cualquier funcionario a cambio de dinero.

Según han contado a laSexta, consideran que es "ridículo" que se plasme en el sumario del caso que Zapatero utilizaba su casa como centro o escenario para dar instrucciones dentro de la trama. Para ellos, solo "es una suposición más" que realiza la UDEF.

Las joyas de Zapatero

Con respecto a las joyas y relojes que se han encontrado en la caja fuerte del despacho de Zapatero, este mismo entorno ha asegurado a laSexta la mayor parte es de la herencia recibida tras la muerte de la madre de Zapatero. Otras serían de la madre de Sonsoles Espinosa y de unatía.

Las joyas más lujosas son regalos que en su día se hicieron al expresidente por mandatarios árabes. Explican que fueron recibidas en viajes varios, aunque no especifican si fue en calidad de viaje oficial o un obsequio en su última etapa, fuera del gobierno.

Han querido subrayar que ni a Zapatero ni a su mujer les gustan las joyas, que no las utilizan y que, por eso, estaban en el despacho y no en la vivienda. Se encontraban en una caja fuerte, que quieren subrayar que en ningún momento estaba escondida. Estaba en el suelo del despacho. Lo que de momento no han aclarado es si las joyas que definen como regalos eran oficiales o no. De serlo, deberían estar registradas y guardadas en Patrimonio Nacional.

Por todo ello, el entorno de Zapatero insiste en su inocencia y define como "ridículo" que se apunte a su casa como epicentro de la trama.

El entorno político

Desde el entorno político, en estos momentos, entre las filas socialistas hay mucha preocupación. Más allá del silencio de Moncloa y de Ferraz, que ya dijeron que no iban a hablar hasta que leyeran todas las páginas del sumario, hay muchos dirigentes socialistas que están completamente desanimados y superdecepcionados

Aseguran que, termine de una forma o de otra, esta investigación ya va a acabar mal, porque le está haciendo mucho daño al PSOE.

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