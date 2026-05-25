Ramoncín, sobre Zapatero: "Es curioso que esto termine llevándose por delante lo bueno de este Gobierno de coalición progresista"

Ramoncín pide "paciencia" en Más Vale Tarde tras conocerse que la UDEF encontró en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas: "Vamos a ver el valor que tienen y por qué están ahí".

Tras conocerse el sumario del caso Plus Ultra, se ha conocido que en el registro de la UDEF al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero se han encontrado numerosas joyas en una caja fuerte.

Tanto la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, como su entorno aseguran que forman parte de una herencia de Sonsoles Espinosa, la mujer de Zapatero, así como de regalos que habrían recibido en sus viajes.

Ramoncín pide "paciencia" porque "todo se va a saber. Vamos a ver el valor que tienen y por qué están ahí". Sobre la caja fuerte, considera que podrían haberse guardado ahí por considerarlo un lugar más seguro: "Otra cosa es tener el dinero en cajas de vasos", comenta.

Sin embargo, lo que más le preocupa es que este caso "termine llevándose por delante la parte buena de lo que ha ocurrido con este Gobierno de coalición progresista".

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