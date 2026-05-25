Confirmado un nuevo caso de hantavirus entre los españoles aislados en el Gómez Ulla

Los detalles La persona afectada no presenta síntomas y ya ha sido trasladada a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del centro sanitario. Se ha confirmado el caso tras realizarle la prueba PCR.

Sanidad ha confirmado un nuevo caso de hantavirus entre los españoles en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Este caso surge de un contacto estrecho identificado durante el seguimiento epidemiológico tras el brote en el crucero Hondius. La persona afectada estaba bajo vigilancia y aislamiento según los protocolos del SIAPR. El positivo se detectó mediante una prueba PCR, y el paciente ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel para recibir atención especializada. El resto de personas en cuarentena han dado negativo. Las autoridades aseguran que el caso no altera el riesgo para la población general.

Sanidad ha confirmado este lunes un nuevo caso positivo de hantavirus entre los españoles que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. El caso corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote en el crucero Hondius.

La persona afectada se encontraba bajo vigilancia clínica y aislamiento desde su ingreso, conforme a los protocolos establecidos por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR). El positivo se ha detectado tras realizarle una prueba PCR, que forma parte de los controles diagnósticos periódicos realizados a los contactos en seguimiento.

Tras la confirmación diagnóstica, el paciente ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos.

El resto de personas que siguen en cuarentena han dado negativo. Con este nuevo positivo, ya son dos los españoles contagiados de hantavirus. Ambos se pacientes se encuentran bien, según las informaciones sanitarias.

Las autoridades sanitarias subrayan que la detección del caso "se ha producido dentro del dispositivo de aislamiento y control ya activado, por lo que no modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha".

Según el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, el pasado viernes se flexibilizaron las condiciones del aislamiento de estos 13 cruceristas, de forma que podían recibir visitas y salir a las zonas comunes de la planta de ingreso, aunque con estrictas medidas de seguridad.

El resto seguirá el plan previsto

La detección de este caso no va a afectar a las cuarentenas del resto de españoles aislados en el mismo centro hospitalario, que van a seguir con la hoja de ruta marcada en el protocolo aprobado por Salud Pública. Este lunes cumplen el día 15 de su cuarentena.

Cuando cumplan 28 días (el 7 de junio), si siguen dando negativo en las PCR que se les practican regularmente, podrán seguir el aislamiento en su domicilio, con las medidas de seguridad establecidas. El periodo de incubación de hantavirus puede prolongarse hasta las seis semanas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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