Trump asegura que las negociaciones con Irán "avanzan bien" aunque Irán apunta que el acuerdo "no es inminente"

Entre líneas Una delegación iraní está en Qatar para analizar algunos puntos del acuerdo, mientras informa del derribo de un dron "hostil".

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han mostrado avances tras semanas de estancamiento, aunque Teherán advierte que un acuerdo no es inminente. Mientras tanto, Irán ha derribado un dron en el Golfo, sin especificar su origen. Una delegación iraní, incluyendo al presidente del Parlamento y al ministro de Exteriores, ha viajado a Qatar para consultas sobre las negociaciones. Según el portavoz de Exteriores, se ha acordado gran parte de los temas con Washington, aunque la firma no es inminente. Trump insiste en un "gran acuerdo" y ha dialogado con líderes del Golfo, destacando la importancia de los Acuerdos de Abraham.

Tras semanas de estancamiento, estos últimos días las posturas de EEUU e Irán han vuelto a acercarse y los equipos negociadores hablan de "progresos" y "avances". El propio Donald Trump ha asegurado que las conversaciones "avanzan bien", aunque Teherán ha rebajado las expectativas, apuntando que el acuerdo "no es inminente".

Mientras, Irán ha dicho este lunes haber derribado un dron "hostil" en el Golfo, aunque no ha comentado de dónde ha podido salir. "En las últimas horas, el espacio del Golfo Pérsico fue testigo de una demostración del poderío defensivo de la República Islámica de Irán, donde los combatientes iraníes (...) derribaron con éxito un dron hostil sobre las aguas estratégicas del golfo Pérsico", han indicado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Fars.

Asimismo, ha señalado que los "luchadores iraníes, que han desvelado un nuevo sistema de defensa" y han resuelto con "éxito" esta situación. "Esta operación, que se ha llevado a cabo mediante el empleo de un sistema con capacidades encubiertas, representa un mensaje claro y contundente por parte de Irán", recoge el texto.

No obstante, el proceso para llegar a un acuerdo de paz continúa y una delegación iraní ha viajado a Qatar, que ejerce como mediador en el conflicto. Según la agencia estatal 'IRNA', el objetivo es realizar consultas a altos cargos qataríes "sobre algunos aspectos relacionados con las negociaciones".

Hasta Qatar se han desplazado el presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi. Antes de esa reunión, el portavoz de Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha confirmado que hay un acuerdo sobre "gran parte de los asuntos bajo discusión" con Washington, aunque "nadie puede decir que la firma sea inminente".

Según Baqaei, los avances "son el resultado de múltiples semanas de conversaciones a través de la mediación de Pakistán".

EEUU, por su parte, espera la respuesta iraní a su última propuesta. En este sentido, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha sostenido que el gobierno estadounidense "no tiene prisa" y que "no va a firmar un mal acuerdo".

Trump pide "un gran acuerdo"

En esta línea, Trump ha afirmado en una publicación en Truth que "solo habrá un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo". Además, ha reiterado que está dispuesto a "volver al frente de batalla, con más fuerza que nunca". "¡Nadie quiere eso!", ha defendido.

El republicano también ha indicado que todos los países del Golfo deberían adherirse a los Acuerdos de Abraham. "Después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar resolver este complejo rompecabezas, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, suscriban simultáneamente los Acuerdos de Abraham", ha expresado.

Trump conversó el sábado con Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Zayed Al Nahyan de Emiratos Árabes Unidos, el emir Tamim bin Hamad, el ministro Ali al-Thawadi de Qatar, y el mariscal de campo Syed Asim Munir Ahmed Shah de Pakistán, entre otros.

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