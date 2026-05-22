Ahora

Las cuentas de Zapatero

El juez Calama, tras el rastro del dinero oculto de la trama que supuestamente lideraría Zapatero: los pagos sospechosos al expresidente y su entorno

Los detalles El magistrado investiga el dinero del socialista, como el que la empresa de sus hijas recibió de la red o los pagos que el propio Zapatero percibió de empresas satélite de Julio Martínez.

El rastro del dinero de Zapatero.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El juez Calama, encargado del escrito de imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra, también está buscando el rastro del dinero de la supuesta trama de tráfico de influencias. Esa trama que, según su tesis, lidera Zapatero. Indaga en sus cuentas y busca posibles movimientos sospechosos que le lleven a nuevas pistas.

Por ejemplo: el dinero que la empresa de sus hijas recibió de la red. Pero también los pagos que el propio Zapatero percibió de empresas satélite de Julio Martínez, el cabecilla de la supuesta trama. Por ahora, la Audiencia Nacional ha inmovilizado al expresidente 490.000 euros de su cuenta bancaria.

Zapatero ha negado siempre la mayor. Asegura que ni tiene ni ha tenido dinero o empresas en el extranjero. "Ni en ningún sitio del mundo. Ni el Kuala Lumpur", ha llegado a decir. Pero el juez Calama considera delictivos, de momento, los más de 490.000 euros que recibió de la empresa Análisis Relevante. También cree que el que fuera presidente del gobierno tendría una cuenta que comparte con su mujer.

Y en las que también se incluirían más de un millón de euros de la empresa Thinking Heads. O más de 180.000 euros del think tank The Gate Center. Pero ese dinero, en principio, no lo ha bloqueado.

Un dinero sobre el que Zapatero siempre ha dicho que son "ingresos y remuneraciones" que "han sido declarados". Lo ha repetido en varias oraciones al decir que ha "declarado por el IRPF" o que "cotizaba al IRPF".

El juez Calama, tras el rastro del dinero oculto de la trama que supuestamente lideraría ZapateroEl juez Calama, tras el rastro del dinero oculto de la trama que supuestamente lideraría ZapaterolaSexta

Registro del despacho de Zapatero: la caja fuerte

Pese a ello, el juez sigue buscando dinero oculto y vinculado a la trama. En sus registros al despacho del expresidente, la Policía encontró una caja fuerte.

Aunque a esta hora desconocemos su contenido, laSexta ha podido saber que en los registros al domicilio de Julio Martínez, 'Julito', la Policía encontró 300.000 euros en efectivo. El juez sospecha también, por ejemplo, que podría tener medio millón escondido en Miami.

Un suma y sigue que el juez quiere investigar si vendría de servicios no reales o muy por encima del precio de mercado. Lo mismo que las asesorías verbales de Zapatero, en contra de lo que dice el expresidente.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La UDEF halló en el despacho de Zapatero una caja fuerte oculta que su abogado solo accedió a abrir ante la amenaza de destruirla
  2. El Supremo rechaza paralizar cautelarmente el decreto de regularización de migrantes
  3. Cuba se lanza a la calle para plantar cara a Trump en una multitudinaria manifestación
  4. Los profesores de Valencia vuelven a salir a la calle en una nueva jornada de huelga con la negociación enquistada
  5. La vivienda convierte la emancipación en misión imposible: el 85,5% de jóvenes entre 16 y 29 años no se independiza en España
  6. Primeras imágenes de 'La Bola Negra', la película de Los Javis con Guitarricadelafuente, Penélope Cruz y Miguel Bernardeau