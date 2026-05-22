El juez Calama, tras el rastro del dinero oculto de la trama que supuestamente lideraría Zapatero: los pagos sospechosos al expresidente y su entorno

Los detalles El magistrado investiga el dinero del socialista, como el que la empresa de sus hijas recibió de la red o los pagos que el propio Zapatero percibió de empresas satélite de Julio Martínez.

El juez Calama, encargado del caso contra José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra, investiga una supuesta trama de tráfico de influencias liderada por el expresidente. Está rastreando sus cuentas en busca de movimientos sospechosos, incluyendo dinero recibido por empresas vinculadas a Julio Martínez, presunto cabecilla de la trama. La Audiencia Nacional ha bloqueado 490.000 euros de Zapatero, quien niega tener dinero o empresas en el extranjero. Aunque el juez considera delictivos algunos ingresos, Zapatero afirma que todo está declarado. En registros recientes, la Policía encontró una caja fuerte en su despacho y 300.000 euros en efectivo en el domicilio de Martínez.

El juez Calama, encargado del escrito de imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra, también está buscando el rastro del dinero de la supuesta trama de tráfico de influencias. Esa trama que, según su tesis, lidera Zapatero. Indaga en sus cuentas y busca posibles movimientos sospechosos que le lleven a nuevas pistas.

Por ejemplo: el dinero que la empresa de sus hijas recibió de la red. Pero también los pagos que el propio Zapatero percibió de empresas satélite de Julio Martínez, el cabecilla de la supuesta trama. Por ahora, la Audiencia Nacional ha inmovilizado al expresidente 490.000 euros de su cuenta bancaria.

Zapatero ha negado siempre la mayor. Asegura que ni tiene ni ha tenido dinero o empresas en el extranjero. "Ni en ningún sitio del mundo. Ni el Kuala Lumpur", ha llegado a decir. Pero el juez Calama considera delictivos, de momento, los más de 490.000 euros que recibió de la empresa Análisis Relevante. También cree que el que fuera presidente del gobierno tendría una cuenta que comparte con su mujer.

Y en las que también se incluirían más de un millón de euros de la empresa Thinking Heads. O más de 180.000 euros del think tank The Gate Center. Pero ese dinero, en principio, no lo ha bloqueado.

Un dinero sobre el que Zapatero siempre ha dicho que son "ingresos y remuneraciones" que "han sido declarados". Lo ha repetido en varias oraciones al decir que ha "declarado por el IRPF" o que "cotizaba al IRPF".

El juez Calama, tras el rastro del dinero oculto de la trama que supuestamente lideraría Zapatero

Registro del despacho de Zapatero: la caja fuerte

Pese a ello, el juez sigue buscando dinero oculto y vinculado a la trama. En sus registros al despacho del expresidente, la Policía encontró una caja fuerte.

Aunque a esta hora desconocemos su contenido, laSexta ha podido saber que en los registros al domicilio de Julio Martínez, 'Julito', la Policía encontró 300.000 euros en efectivo. El juez sospecha también, por ejemplo, que podría tener medio millón escondido en Miami.

Un suma y sigue que el juez quiere investigar si vendría de servicios no reales o muy por encima del precio de mercado. Lo mismo que las asesorías verbales de Zapatero, en contra de lo que dice el expresidente.

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