Miguel Ángel Campos, sobre el sumario del caso Plus Ultra: "Más allá de las joyas, me llaman la atención las siete agendas de Zapatero"

Porque en el registro del despacho del expresidente Zapatero, la UDEF se llevó mucha documentación. Desde los dos móviles de Gertrudis, discos duros, pendrives, hasta una carpeta con 36 folios roja titulada 'Análisis Relevante', las joyas, los relojes y las agendas.

laSexta ha tenido acceso al sumario del caso Plus Ultra, en el que la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Durante el registro en su despacho, la UDEF encontró pendrives, discos duros, joyas y siete agendas que podrían ser cruciales para la investigación. Estas agendas, que abarcan desde 2019 hasta 2025, podrían contener citas y contactos relevantes. La secretaria de Zapatero afirmó que algunas joyas son herencias de su esposa. La cantidad de documentos hallados podría retrasar la comparecencia de Zapatero, prevista para el 2 de junio.

En la tarde de este lunes, laSexta ha tenido acceso al sumario del caso Plus Ultra, el mismo por el que la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Así, al abrir la caja fuerte que había en el despacho de Zapatero, la UDEF encontró pendrives, carpetas, discos duros y unas cuantas joyas.

Según explicó la secretaria del exmandatario, algunas pertenecen a una herencia que habría recibido la mujer de Zapatero. Sin embargo, el periodista Miguel Ángel Campos considera que no es lo más importante dentro de esta investigación. "Más allá de las joyas, me llaman la atención las siete agendas de Zapatero que le intervinieron a Gertrudis", de nuevo la secretaria de Zapatero.

"Dice la secretaria que son joyas procedentes en parte de herencia de Sonsoles Espinosa, la esposa de Zapatero, y regalos que habrían recibido a lo largo de muchos años, más allá de las joyas", explica Campos para ir directo a lo que más le ha sorprendido. "A mí me llaman la atención poderosamente esas siete agendas intervenidas del presidente Zapatero a Gertrudis".

Según ha explicado en Más Vale Tarde, se trata de siete agendas que van desde el año 2019 al 2025, ambos inclusive. Cree que "pueden ser muy relevantes para la investigación, porque ahí pueden estar todas las citas y los contactos que pueda haber tenido Zapatero con los presuntos hechos investigados".

Es tanta la información conocida este lunes, que cabe la posibilidad de que Zapatero no pueda acudir como imputado a declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional. Campos ha recordado que "podría retrasarse". "No sería la primera vez que el imputado reclama algo más de tiempo para poder estudiarse bien la causa del procedimiento". No es inhabitual, pero se le puede conceder.

Porque en el registro del despacho del expresidente Zapatero, la UDEF se llevó mucha documentación. Desde los dos móviles de Gertrudis, discos duros, pendrives, hasta una carpeta con 36 folios roja titulada 'Análisis Relevante', las joyas, los relojes y las agendas.

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