Los informes de la UDEF sitúan a Zapatero como intermediario de China para la compra de petróleo de Venezuela

El contexto Los investigadores dicen que el expresidente estaba al frente de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha señalado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como intermediario de China en la compra de petróleo venezolano, según información de laSexta. Los informes de la UDEF acusan a Zapatero de liderar una organización criminal de tráfico de influencias, destacando su papel en negocios con el país asiático. Conversaciones de Plus Ultra revelan que el expresidente habría creado una "boutique financiera" para obtener "mordidas". Una carta desde China confirma la petición de intermediación, vinculada a pagos ilícitos, y se relaciona con un auto de imputación previo.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúa en sus informes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como intermediario de China para la compra de petróleo de Venezuela, según ha podido saber laSexta.

Dichos documentos ponen a Zapatero al frente de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias. En este sentido, la UDEF subraya que el exlíder del Ejecutivo llegó a convertirse por sus negocios como intermediario del país asiático para la compra de crudo venezolano.

Además, desde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal apuntan a conversaciones de los directivos de Plus Ultra, en las que dicen del expresidente del Gobierno que había creado su "boutique financiera" y que iba a ir directamente "a por la mordida". Así, destacan esos cobros ilícitos que supuestamente habría recibido el expresidente del Gobierno.

Es en una carta que se manda desde China a la oficina del socialista la que muestra la petición a Zapatero para pedirle esa intermediación. Para ello, se dirigen directamente a él y la UDEF tiene muy claro que era a cambio de "pagos ilícitos", de "mordidas", tal y como llegaron a decir los directivos de Plus Ultra en las conversaciones que se intervinieron en 2021 a Rodolfo Reyes, uno de los directivos.

Esta "carta de intenciones", como se denomina a este tipo de misivas, se une a otra que ya aparecía en el auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero de los empresarios de la sociedad 'Inteligencia Prospectiva', la sociedad fantasma que pagó 561.000 euros a la empresa de las hijas de Zapatero.

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