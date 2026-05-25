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Agrede al reportero de laSexta

Bea de Vicente: "En cuanto Dani Desokupa ve a Bastida se le iluminan los ojitos, porque puede hacer su papel de chulo"

Bea de Vicente opina sobre el ataque del líder de Desokupa, Daniel Esteve, a Javier Bastida. Asegura que al agitador "le encanta" que aparezca el reportero de laSexta para cumplir "el protocolo de tipo duro".

Bea de Vicente opina sobre el ataque del líder de Desokupa, Daniel Esteve, a Javier Bastida. Asegura que al agitador "le encanta" que aparezca el reportero de laSexta para cumplir "el protocolo de tipo duro".

Una de las imágenes de la manifestación de la extrema derecha del pasado sábado para pedir la dimisión de Pedro Sánchez fue la de Dani Esteve atacando al reportero de laSexta Javier Bastida.

El agitador y líder de Desokupa empujaba primero a Bastida mientras intentaba preguntar a Víctor de Aldama, para después arrancarle el micro de la mano y tirárselo.

"Él tiene su público y su rol, que es el de tío duro", comenta Bea de Vicente en el vídeo sobre estas líneas, donde añade que Bastida representa "la información libre y laSexta" y Dani Desokupa "tiene que cumplir el protocolo de tipo duro".

De hecho, la abogada va más allá y asegura que a Esteve "le encanta" que aparezca Bastida: "En cuanto le ve se le iluminan los ojitos, porque entonces puede hacer su papel de chulo", comenta.

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