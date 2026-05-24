La UDEF tumba las conspiraciones sobre el móvil de Rodolfo Reyes incautado por EEUU en Miami

Los detalles Una vez extraídos los datos del terminal, las autoridades estadounidenses se pusieron en contacto con España al poder ser de interés la información obtenida.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha desmantelado las conspiraciones en torno al móvil de Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra, en el caso que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El dispositivo, incautado en Miami por agentes estadounidenses, reveló actividades de blanqueo de capitales y evasión de sanciones, implicando a Plus Ultra Líneas Aéreas. Los datos compartidos con las autoridades españolas han sido cruciales para redirigir la investigación hacia Zapatero. Según un informe de la UDEF, Zapatero y sus hijas habrían recibido más de 4 millones de euros de la trama Plus Ultra y otras empresas. El juez José Luis Calama ha bloqueado 19 cuentas bancarias, seis de ellas a nombre de Zapatero.

La UDEF, a través del informe en el marco del caso que investiga a la trama Plus Ultra y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha tumbado todas las conspiraciones que existen o puedan existir en torno al móvil de Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de la compañía aérea y una de las piezas clave en la historia.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, en sus páginas, recoge cómo fue el paso a paso del dispositivo desde que se lo incautaran a Reyes en Miami. Desde que los agentes de la Administración Biden se hicieran con él en Florida.

Desde ese momento, el Homeland Security Investigations comenzó el análisis del dispositivo ante sus actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y la evasión de sanciones impuestas por EEUU. Entre las compañías que aparecían en él, estaba Plus Ultra Líneas Aéreas S.A.

A tenor de los datos extraídos por los estadounidenses, el HSI determinó que tal información podría ser de interés para las autoridades españolas y resultar relevante para presentar cargos penales contra los implicados.

Después de obtener las autoridades necesarias, procedieron a compartir dicha extracción para su uso en un proceso judicial en España.

Los datos del dispositivo del accionista mayoritario de Plus Ultra han sido claves para el cambio de rumbo en el proceso y dirigir la investigación hacia el expresidente Zapatero.

Cuatro millones y 19 cuentas bloqueadas

El informe de la UDEF ha señalado a José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas. Al expresidente y a Alba y Laura Rodríguez Espinosa. En sus páginas, indican que los tres se habrían embolsado más de 4 millones de euros en cinco años con los pagos de la trama Plus Ultra y de otras empresas.

En el informe, al que ha tenido acceso laSexta, expone que había 2,5 millones de euros tanto en las cuentas del expresidente como en las de sus hijas, detallando pagos de empresas como 'Análisis Relevante', 'Inteligencia Prospectiva', 'Gate Center', 'Thinking Heads Group' y 'Thinking Heads Americas'.

Además, la Policía ha señalado que Zapatero recibió además 1,5 millones de euros de varias empresas para las que realizaba servicios como consultor.

José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, ha bloqueado un total de 19 cuentas bancarias en el marco de la causa en la que investiga al expresidente.

De todas ellas, seis están a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero y en dos comparte titularidad con Sonsoles Espinosa, su mujer.

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