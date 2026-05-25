La UDEF apunta a la casa familiar de Zapatero como "espacio idóneo" para "las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad"

Sí, pero... A pesar de los argumentos de la UDEF, el juez Calama rechazó autorizar el registro de su casa al considerarlo "desproporcionado", aunque sí ordenó entrar en su oficina de Ferraz.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha señalado la casa de José Luis Rodríguez Zapatero como un "espacio idóneo" para canalizar instrucciones sensibles, según un sumario al que ha accedido laSexta. La investigación sugiere que Zapatero lidera una red organizada, utilizando su domicilio para la recepción de envíos y emisión de facturas relacionadas con Análisis Relevante SL. La UDEF destaca su "liderazgo no visible formalmente" y su capacidad de influir en decisiones estratégicas, especialmente en negocios internacionales vinculados a Venezuela. Pese a las evidencias, el juez Calama rechazó registrar su casa, aunque autorizó el registro de su oficina en Ferraz.

La UDEF apunta a la casa de José Luis Rodríguez Zapatero como el "espacio idóneo para la canalización (....) de las instrucciones de mayor sensibilidad". Así lo señala en el sumario de la investigación al expresidente por el caso Plus Ultra al que ha tenido acceso laSexta.

En el documento, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional indica que "a tenor del contenido de los correos electrónicos analizados, se infiere que no todas las instrucciones se formalizan por correo electrónico y, por tanto, se estarían usando canales de comunicación alternativos para la transmisión de las mismas".

Destaca un "patrón logístico" en la recepción de envíos y la emisión en el domicilio de Zapatero. Por ejemplo, el expresidente socialista dispuso su domicilio particular para "el envío de cajas de vino" y "la emisión de facturas vinculadas a la operativa investigada, esto es, las facturas emitidas por José Luis Rodríguez Zapatero a la sociedad Análisis Relevante SL".

De esta manera, la UDEF esgrime que la casa de Zapatero "se perfila como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad".

"Además, atendiendo al perfil del investigado y habiendo sido detectada esa supervisión y control dentro de la red organizada, podría inferirse que el núcleo de planificación y dirección no se circunscribirían tan solo al ámbito de la oficina, sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información", inciden los investigadores.

La UDEF añade además que, "según se deduce de la dinámica operativa observada –el uso de la oficina como canal formal de comunicación a través de "Gertru", la interposición de terceros, así como la movilidad constante de Zapatero– evidencian una estructura funcional distribuida". Es decir, que la presunta trama no se circunscribiría "en un único espacio, sino que se fraguaría de forma complementaria en la oficina y en su domicilio".

Aparente "desvinculación" de Zapatero

En su investigación, la UDEF apunta a Zapatero como el presunto líder de la trama aunque expone que tiene un "liderazgo no visible formalmente" porque "hay una estrategia deliberada de desvinculación respecto de su red organizada". No obstante, niega que esto "desvirtúe el ejercicio efectivo de las influencias".

Ese liderazgo, según la investigación, se evidencia en su "capacidad de actuación y decisiones en las comunicaciones halladas". En primer lugar, "mediante la remisión de los clientes", ya que es el expresidente "quien remite a Julio Martínez Martínez los archivos de Excel que contienen los clientes de la sociedad Análisis Relevante".

"Estos archivos no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística", reza el informe de la UDEF.

En segundo lugar, en las "instrucciones dictadas para la constitución de una sociedad en el extranjero". "Reunión que se produce en el restaurante Portonovo, deduciéndose que la iniciativa parte de José Luis Rodríguez Zapatero, al enviar un escolta a realizar la reserva, concertando una reunión a la que ha de acudir Julio Martínez Martínez".

En estas reuniones, según el documento, "se imparten las indicaciones para la constitución de la sociedad, de hecho, se plantea como hipótesis que el pago acordado entre Plus Ultra e Idella no fuera realizado en España, sino en la cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero".

Y, en tercer lugar, "en la dinámica operativa de la red de influencia, en la que se observa que las interacciones y explicaciones provienen de José Luis Rodríguez Zapatero: 'Julio habló con ZP 11 min', 'Le explicó todo', evidenciando su posición".

"A lo anterior ha de añadirse la vinculación observada con asuntos de política y negocios internacionales, particularmente centrados en Venezuela y que se proyectan directamente sobre asuntos de Estado de máximo nivel", detalla el documento.

Petición para registrar su casa

Los investigadores subrayan en este sentido la "naturaleza delictiva de las actividades investigadas, donde se evidencian indicios de desvinculación interesada y búsqueda de opacidad que Zapatero realiza respecto de la red organizada", su "figura de liderazgo" en la red y la "estructura dual de funcionamiento" de la misma.

Por todo ello, pidieron la adopción de diligencias para la "localización y aseguramiento de soportes documentales y dispositivos" que permitan confirmar "el contenido de las gestiones y la validación de las actuaciones realizadas por la red organizada", "los canales de comunicación, a través de los cuales Zapatero transmite sus órdenes" y "la identidad de los destinatarios y el grado de coordinación existente".

En este sentido, cabe destacar que el juez Calama, que investiga el caso, rechazó autorizar un registro al domicilio de Zapatero al considerar que no sería "proporcionado", aunque sí ordenó el de su oficinaen Ferraz.

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