En las manifestaciones del PP, mucho ruido y pocas nueces: del "mayor acto político vivido" a los 8.000 contra la amnistía

¿Por qué es importante? Alberto Núñez Feijóo llamaba esta semana a la séptima movilización contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Según los datos de su partido, algunas de estas convocatorias han sido históricas y de los mayores actos políticos de la democracia. Según datos oficiales, nada más lejos de la realidad.

No es la primera vez y parece que no será la última.Alberto Núñez Feijóo llamaba esta semana a la movilización contra el Gobierno convocando así la séptima protesta de la misma índole desde hace tan solo dos años. Y llamaba convencido. Todo después de que se enviara a prisión provisional al exministro socialista, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García por el caso de las mascarillas.

"Este país no se merece que los representantes de una España decente nos quedemos quietos", afirmaba Feijóo desde Génova, donde apuntaba que lo sucedido era "una sombra más de la corrupción que rodea a Pedro Sánchez". Porque el 'popular' quiere acabar con el Ejecutivo socialista como sea, o mejor dicho, como pueda. El PP no tiene apoyos para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, le falta el voto favorable de Junts, por lo que prefiere hacer ruido en la calle. Eso sí, parece que la formación cree que hace más ruido del que luego oficialmente se produce.

El líder del PP y los miembros del partido se sienten ganadores cada vez que organizan una manifestación hasta el punto de felicitarse por "el mayor acto político vivido" o jactarse de haber "reunido a más gente que ningún otro acto político en la democracia". Pero nada más lejos de la realidad.

Ninguna de las movilizaciones convocadas por los 'populares' en Madrid contra el Gobierno ha pasado de los 80.000 asistentes, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno. Los números están muy alejados, por ejemplo, de la protesta simultánea en más de 70 ciudades celebrada el pasado mes de octubre contra el genocidio de Israel en Gaza . Solo en Barcelona y Madrid se reunieron 70.000 y 100.000 personas respectivamente.

Tampoco se acercan a otras manifestaciones convocadas por el propio PP en otros momentos de la historia. Convocatorias como la de 2006, por ejemplo, donde se condenaba la negociación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA y que fue organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en colaboración con el PP, reunió a 226.000 personas, según publicaron en su momento medios como El Mundo.

"Tantas decenas de miles de personas"

La primera de las convocatorias de Feijóo se produjo el 24 de septiembre de 2023 en un primer momento sin un motivo claro y pocas semanas antes de la sesión de investidura de Feijóo que nunca prosperó. Al parecer, la razón principal que llevó a la reunión en la madrileña Plaza De España fue la ley de amnistía, finalmente se convertiría en un gran acto en apoyo a Feijóo y su entonces posibilidad de gobernar. Con todo, 40.000 personas, según Delegación de Gobierno, marcharon por "la igualdad de los españoles". El propio partido fletó autobuses desde distintos puntos de España para una cita en la que aseguró haber reunido a 60.000 personas.

Entonces vistieron el acto de "histórico" y "sin precedentes". El actual portavoz nacional del PP, Borja Sémper, habló de una afluencia nunca antes vista. "Desbordó nuestras previsiones porque nunca en la historia de la democracia española un acto de partido ha congregado a tantas decenas de miles de personas", sentenció sin cortapisas. Algo que repitieron tanto Feijóo como Cuca Gamarra.

En su siguiente apuesta por tomar la calle reunieron a algunos más. Ya sin conseguir gobernar (según él mismo, porque no se vende) y con Sánchez como presidente del Gobierno, el 12 de Noviembre de 2023 80.000 personas llenaban la Puerta del Sol, según los datos de Delegación de Gobierno. Según los del PP, un millón de personas en el mismo centro de la capital, millones en toda España tras llamar a movilizarse en 52 capitales de provincia.

"Convocar a todos los españoles"

Una clase magistral de fanfarronería que llegó hasta la siguiente movilización, el 3 de diciembre de 2023, cuando otra vez, con la amnistía como motivo, volvían a convocar y conseguían reunir a tan solo 8.000 personas, según Delegación de Gobierno. Según ellos, 15.000. "No será la última vez que vayamos a convocar a todos los españoles", dijo Feijóo entonces. Aunque lo de "a todos los españoles" sería discutible.

Con la Plaza de España de nuevo como escenario principal, el PP volvió a pedir manifestarse poco después, el 28 de enero de 2024, tras el primer rechazo de la amnistía por parte de Junts. Entonces se reunieron 45.000 personas, según los datos oficiales, 70.000 a ojos de Génova. Con la amnistía y el independentismo catalán de nuevo como pretexto y bajo el lema 'Una España fuerte', el 'popular' se rodeó de todos sus barones para volver a clamar contra el Ejecutivo.

Más adelante, el 26 de mayo de 2024, en plenas elecciones europeas, el PP celebró otra protesta en la que el discurso evolucionó hacia la "opacidad" del Gobierno. Entonces, otra vez, desde Génova sumaron 80.000 asistentes cuando, en datos oficiales, hubo unos 20.000. Ahí, Feijóo mantuvo su discurso contra la amnistía. "Estamos hartos porque nos han vendido a todos los españoles por siete votos", decía.

Algo que repetiría este pasado verano, el 8 de junio, cuando 50.000 personas marcharon a la Plaza de España de nuevo para pedir a Sánchez que convocara elecciones najo el lema 'Mafia o democracia'. Para ellos, un total de 100.000 afines al PP se alineaban con un discurso en el que ya Feijóo apuntaba a un PSOE que "lo ha manchado todo" y pedía que España volviera "a la decencia democrática".

Este domingo, el líder del PP vuelve a abogar por la decencia para convocar a sus simpatizantes. Feijóo destacaba el pasado jueves que Ábalos y Koldo son "un ejemplo más de la degeneración que acompaña a Sánchez en su llegada al poder, ya que "el 100% del clan que le acompañó en su heroico regreso a la política ha ido a la cárcel", añadiendo que todo esto tiene que ver con la degradación de Sánchez, también haciendo alusión a la condena contra el fiscal general del Estado. Ahora habrá que ver a cuántas personas dice congregar.