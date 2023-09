Tal y como vaticinaban partidos y expertos, la primera votación para investir a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno se ha saldado con la derrota del candidato popular al no alcanzar los apoyos necesarios. Feijóo necesitaba una mayoría absoluta para reemplazar a Pedro Sánchez al frente de la Moncloa. Sin embargo, solo ha contado con los votos a favor de Vox, de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y de Coalición Canaria (CC). PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV y BNG han votado en contra.

Como establece el Reglamento de la Cámara, la votación ha sido pública y por llamamiento, lo que supone que cada diputado se ha puesto en pie al ser nombrado para proclamar su voto a viva voz su voto: sí, no o abstención. Sus señorías ha sido llamados por orden alfabético, a partir de una letra elegida al azar: en concreto, la votación ha comenzado con el 'no' de la diputada del PSOE Adriana Maldonado.

En esta primera votación se requería mayoría absoluta, 176 apoyos, pero Alberto Núñez Feijóo no sólo no ha llegado a esa cifra, sino que ni siquiera ha ganado pues ha obtenido 172 votos del PP (137 diputados), Vox (33), Coalición Canaria (1) y UPN (1), frente a los 178 'noes' que han sumado PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Junts (7) Bildu (6), PNV (5) y BNG (1). La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, deberá desplazarse al palacio de la Zarzuela para informar al jefe del estado del resultado de las votaciones de investidura del líder 'popular'.

Concluye así la primera parte del debate de investidura de Feijóo. Quizá a sabiendas de que no lograría sumar los apoyos necesarios, el candidato del PP planteó su discurso de investidura a modo de moción de censura contra Sánchez, a quien afeó su acercamiento a los independentistas catalanes y a Bildu. Aseguró Feijóo que el líder socialista no ha pedido "consentimiento" a los españoles para negociar el perdón al independentismo catalán: "Los españoles no votaron que fueran decisivos al otorgarle tan solo el 5,5% de la totalidad de los votos".

A las duras declaraciones de Feijóo no respondió Sánchez, sino el diputado y exalcalde de Valladolid Óscar Puente. Este recordó al candidato que gana las elecciones quien consigue formar gobierno, no quien obtiene más votos. Y se puso a él mismo como ejemplo: "Lleva dos meses apelando como argumento casi único para exigir la presidencia que es la lista más votada.A mí me ha sucedido igual que usted: fui el más votado para ser alcalde de Valladolid, pero sin embargo el pacto de PP y Vox me relegó a la oposición". Unas palabras que encendieron la mecha en la bancada popular, donde se oyeron gritos de "cobarde" contra Sánchez por no ser el presidente en funciones quien replicara a Puente.

Sabemos cuál es el legado de Feijóo en Galicia. En 2022 dejó un país peor de lo que encontró en 2009"

Este miércoles, le ha tocado el turno al resto de formaciones. Desde Bildu han confirmado su "no rotundo" a Feijóo: "Le investiremos como líder de la oposición". Aizpurua ha considerado que Feijóo ha teatralizado estos dos meses que podría ser presidente del Gobierno, en "una escenificación para ocultar su soledad y su fracaso", después de que "apostaron todo al insulto y el barro" y perdieron el 23J. En una línea similar se ha expresado el PNV. Aitor Esteban ha desmentido al PP, que ha sostenido en la última semana que podría contar con los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura, pero "renuncia" a ello por el "alto precio" que debe pagar.

"Si es con nosotros o Junts, tiene que empezar a contar descontando 33", ha dicho Esteban, en relación al número de diputados que tiene Vox, y ha añadido: "Usted no tiene los votos. Muy bien haber ganado, pero no ha llegado. No ha llegado. Seguramente se quedó con un palmo de narices con el resultado final, por lo tanto ha fracasado si el objetivo era llegar a la presidencia del Gobierno". A continuación, Néstor Rego, del BNG, también ha confirmado que dirán 'no' a la investidura de Feijóo. "El BNG va a votar en contra de que sea investido presidente del Gobierno. Imagino que no le pillará de sorpresa pero quería explicar nuestras razones. Nos conocemos bien, conocemos sus políticas porque las sufrimos durante 13 años. Sabemos cuál es el legado de Feijóo en Galicia. En 2022 dejó un país peor de lo que encontró en 2009", le ha criticado el diputado gallego.

Diferente sintonía se ha visto en el parlamento cuando les ha tocado el turno a UPN y a CC. Por parte de Coalición Canaria, Cristina Valido (CC) ha dado el 'sí' a Feijóo: "Canarias se compromete con quien se compromete con Canarias". No obstante, ha matizado: "Se equivocan si piensan que he venido aquí a hacer presidente a uno o a otro. Los derechos de Canarias tienen siglos y algunos piensan que venimos aquí a hablar de privilegios. He subido aquí con un 'sí', con un 'sí' a Feijóo por su compromiso con la agenda canaria. Pero no busquen en nuestro voto cuestiones ideológicas. Pactar con alguien no significa adoptar su ideología. ¿A quiénes se entregan los demás?", ha apuntado Valido en su conclusión.

Desde Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán ha confirmado también su apoyo a Feijóo argumentando que "no pueden gobernar España aquellos que quieren acabar con este país". No puede estar sometido al chantaje de quienes quieren destruir el país. Formaciones políticas que no condenan atentados de ETA y que tienen entre sus dirigentes y en listas a asesinos. Lo incluyeron como representante de la comisión de DDHH del parlamento vasco. Josu Ternera es un asesino miserable y cínico", ha denunciado Catalán.

La última oportunidad de Feijóo

En cualquier caso, Feijóo ahora dispone de una oportunidad más para superar a Pedro Sánchez y ser investido jefe del Ejecutivo. Esa oportunidad tendrá lugar este viernes, en una nueva votación en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión, Núñez Feijóo necesitaría únicamente una mayoría simple. Esto es, que el número de 'síes' que reciba sea mayor que los 'noes'. Un cálculo que, atendiendo a las circunstancias actuales, se prevé que tampoco resulte favorecedor para los populares.

Cabe indicar no obstante que en este tipo de situaciones no se pueden dar nunca por sentado los resultados, pues no sería la primera vez que leyes o candidatos quedan en fuera de fuego por un cambio de última hora en los votos. En cualquier caso, si Feijóo fracasa en su segundo intento de investidura, será el turno de Pedro Sánchez para intentar revalidar su cargo, algo en lo que ya está trabajando su partido y el que será previsiblemente su socio de Gobierno, Sumar, en caso de que consiga el apoyo de los independentistas catalanes.