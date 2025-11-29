Pedir que se convoquen elecciones, la solución recurrente de Feijóo desde que llegó a la presidencia del PP en 2022

El contexto Feijóo dice que la cita de este domingo es para pedir que "vayamos a las urnas". En laSexta, hemos tirado de hemeroteca y lo cierto es que apenas un mes de convertirse en líder del PP ya quería que votáramos.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, insiste en pedir al Gobierno que convoque elecciones, mientras el Ejecutivo guarda silencio sobre la entrada en prisión de Ábalos y Koldo. Pedro Sánchez, por su parte, critica a la derecha diciendo que viven en un "Black Friday perpetuo" y que "ponen a la venta la democracia". Feijóo, aunque interesado en una moción de censura, admite necesitar votos y busca apoyo en empresarios catalanes, lo que le ha valido críticas de Jordi Turull. Yolanda Díaz también ha enviado un mensaje al líder del PP. Feijóo ha mantenido su demanda de elecciones anticipadas desde que Sánchez fue investido, aunque las elecciones están previstas para 2027.

Un día más, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le pide al Gobierno "que se convoquen elecciones en España", mientras Pedro Sánchez sigue sin pronunciarse sobre la entrada en prisión de Ábalos y Koldo. Este sábado, el líder del Ejecutivo tan solo ha esbozado alguna crítica a la derecha, afirmando que viven en un Black Friday perpetuo y que "ponen a la venta la democracia".

Mientras tanto, el líder de la oposición hace planes de futuro: "Quiero que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción". Eso dice ahora, aunque hace tan solo un día, la idea de la moción sí parecía convencerle y pedía a los empresarios catalanes que convencieran a Junts. "No me faltan ganas para presentar una moción de censura, sino votos de los suyos", declaró.

Ante esta petición, la respuesta que se encontró fueron las críticas precisamente de su público objetivo. En concreto, de Jordi Turull, quien le ha dicho este sábado que "no debe pedir ayuda a los empresarios catalanes, sino perdón".

Además, el líder del PP también ha recibido un mensaje de Yolanda Díaz: "En España, mandan los ciudadanos y las ciudadanas votando; no mandan las élites empresariales".

Una frase que no se cansa de repetir

Lo cierto es que lo de pedir el fin del Gobierno y el adelanto electoral siempre ha sido muy de Feijóo desde el día que en se invistió Pedro Sánchez esta legislatura. Es una frase que no se ha cansado de repetir, aunque hace tan solo dos años que votamos.

Desde 1977, siempre hemos votado cuando toca o cuando se adelanta. Por el momento, todo apunta a que las próximas serán en 2027, pero con la insistencia de Feijóo en que "se convoquen elecciones" y con el actual panorama político nunca se sabe.

