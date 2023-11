Ante miles de personas concentradas en la Puerta del Sol de Madrid para rechazar la amnistía, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, ha elevado este domingo el tono en un discurso muy crítico: "Olvidan que aquí también está el PP, nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe". También ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de tener un "proyecto de totalitarismo" por el que ellos darán "la batalla" para impedirlo.

El presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha liderado la movilización en Madrid acompañado por la presidenta del PP regional y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, donde ambos han intervenido antes que el líder del PP. Ayuso, no obstante, ha sido la más dura, ya que ha iniciado su discurso ante los miles de concentrados cargando contra Sánchez por "por fin" dar la cara y mostrar a los españoles su "proyecto oculto", su proyecto de "totalitarismo".

Así, ha censurado que haya decidido "no perder el poder, le cueste lo que le cueste a España" sin que "nada ni nadie se lo vaya a quitar", lo que supone a su juicio "dinamitar las reglas del juego, someter a las instituciones y a los poderes del Estado". Como respuesta, la presidenta madrileña ha asegurado que "quienes están dando la cara por todos no están solos" y ha pedido, en este punto, no dejarse llevar "por el conformismo y el pesimismo".

"Nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe. Quienes están dando la cara por todos no están solos. Gracias, valientes. Ahora no nos dejemos llevar por el conformismo ni el pesimismo, nos han subestimado. Hay que dar esta batalla por larga que sea. No fallemos a los que han dado todo para que hoy seamos esta gran nación. Y no fallemos a los que están por venir", ha explicado Ayuso.

"Nos han subestimado, hay que dar esta batalla por larga que sea. No fallemos a los que han dado todo para que hoy seamos esta gran nación. No fallemos a los que están por venir y merecen heredar en libertad esta nación de siglos", ha añadido. "Perdemos libertad día a día mientras Sánchez y sus socios tienen menos límites", ha expresado la dirigente del PP.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que "España es mucho más fuerte que la ambición de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont" y "no se vende en un despacho de Bruselas con un prófugo de la justicia". Almeida ha dicho que en las calles del centro de Madrid "no cabe un español que quiera defender la igualdad" de los españoles y ha avisado a Sánchez de que "ni nos van a amedrentar, ni intimidar ni silenciar".