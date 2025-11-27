Feijóo convoca una protesta contra Sánchez pero descarta una moción de censura tras la prisión a Ábalos: "Es la manzana podrida que lo ha podrido todo"

Los detalles La "concentración cívica contra la corrupción" se celebrará este domingo a las 12:00 horas en Madrid. Feijóo asegura que "no habrá siglas" y que estará abierta a cualquier ciudadano.

Alberto Núñez Feijóo ha convocado una "concentración cívica" en Madrid para protestar contra la corrupción, tras la prisión provisional del exministro José Luis Ábalos y su exasesor por el caso de las mascarillas. Feijóo critica la "sombra de corrupción" que rodea a Pedro Sánchez, mencionando causas judiciales relacionadas con su entorno familiar. Acusa a Sánchez de ser la "manzana podrida" en su partido, destacando que quienes lo acompañaron al poder han enfrentado problemas legales. Aunque rechaza el Gobierno actual, Feijóo evita pronunciarse sobre una futura moción de censura, esperando tener más información antes de tomar decisiones.

Alberto Núñez Feijóo ha convocado una "concentración cívica" este domingo a las 12:00 horas en el Templo de Debod de Madrid para protestar "contra los corruptos y los que les sostienen". Ha hecho este llamado después de que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, haya dictado prisión provisional para el exministro socialista, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo Garcíapor el caso de las mascarillas.

"Este país no se merece que los representantes de una España decente, nos quedemos quietos", ha afirmado Feijóo en una declaración desde la sede del PP en Génova.

El líder popular ha subrayado que la entrada de Ábalos y Koldo en Soto del Real es una muestra más de la "sombra de corrupción" que rodea a Pedro Sánchez.

"En todo lo que tiene que ver con él, hay sombra de corrupción. En su origen, en las primarias que nadie sabe cómo pagó. En su estancia en el Gobierno, permitiendo que su entorno se lucrara con las licencias de mascarillas. También en su familia, aprovechándose de su posición política para lograr trabajo e influencia", ha afirmado.

Feijóo ha relatado así las causas judiciales del entorno familiar del presidente del Gobierno, y que incluyen el próximo juicio contra su hermano y la imputación de su mujer, Begoña Gómez.

Sánchez, la "manzana podrida"

A nivel político, ha destacado que la resolución de este jueves sobre Ábalos y Koldo "es un ejemplo más de la degeneración que acompaña a Sánchez en su llegada al poder, ya que "el 100% del clan que acompañó a Sánchez en su heroico regreso a la política" ha ido a la cárcel como parte de las medidas cautelares.

"Entra en prisión el que le llevó al poder, el señor Ábalos, y el que le sustituyó, el señor Cerdán", ha indicado. Cabe recordar que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE salió la semana pasada de Soto del Real tras casi cinco meses en prisión provisional por la trama del 2%.

Feijóo ha insistido en que "la responsabilidad política de toda esta degradación es de Sánchez", ya que "ni su Gobierno, ni su partido, ni su entorno habrían podido incurrir en comportamientos tan deleznables si él mismo no hubiese actuado con total amoralidad".

"No es un hecho aislado, no es mala suerte, no es una conspiración del poder judicial. La coincidencia de diferentes jueces desde distintas instancias muestra que Sánchez no está rodeado de manzanas podridas, él es la manzana podrida. Cuando todos los que le encumbraron entran en la cárcel, él tiene que salir otro, del Palacio de la Moncloa", ha insistido.

Las causas judiciales, unidas al bloqueo de la legislatura "que hoy ha vuelto a constatarse" con el rechazo del Congreso de la senda de estabilidad, han hecho que Feijóo haga un nuevo llamamiento a la ciudadanía "en defensa de España".

¿Futura moción de censura?

"Esperan que los que consideramos que esto es inadmisible, permanezcamos impasibles. Esperan que nos acostumbremos a vivir en la anomalía. Asistir cada día a escándalos políticos que no permitan atender como es debido los problemas reales de la gente. La mayoría de españoles no debemos callar ni permanecer anestesiados. No quiero ni puedo normalizar lo que está ocurriendo con una mera valoración opinativa", ha exclamado.

Preguntado por la posibilidad de que Santiago Abascal acuda a esa concentración, el líder popular ha subrayado que está "abierta a todos los ciudadanos" y que "no es para beneficio de ningún partido político".

"No habrá siglas en esa concentración. Cualquier persona decente en nuestro país que esté en Madrid y tenga disponibilidad, pueda defender el Estado de derecho y la decencia en la política. Sea un responsable político, de cualquier partido", ha indicado.

Pese a su rechazo frontal al Gobierno, Feijóo ha evitado posicionarse sobre una futura moción de censura contra Sánchez y ha celebrado no haberlo hecho antes.

"No he presentado una moción de censura y visto lo visto, creo que he acertado. Si me hubiese precipitado sin los apoyos necesarios y toda la información que ahora conocemos, me hubiese equivocado. Espero seguir acertando en el futuro, y cuando tenga que decir algo, se lo diré. Esa es mi respuesta hoy", ha incidido.

M.Á.R.: "El próximo será Sánchez"

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha aplaudido la medida tomada por el Supremo contra Ábalos y Koldo y ha asegurado que el próximo será Pedro Sánchez.

"Pá'dentro. Os lo dije. Lo que no sabe Pedro Sánchez es que el próximo Pá'lante será él", ha escrito en X, en referencia al pronóstico que hizo hace meses cuando el ex fiscal general, Álvaro García Ortiz, fue imputado por revelación de secretos del novio de Ayuso.

Entonces, aseguró que García Ortiz iría "pa'lante", y finalmente ha sido condenado por revelación de datos reservados.

