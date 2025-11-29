Zohran Mamdani, una señal de optimismo para Sánchez: "Su victoria no es excepcional"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha destacado que el triunfo del estadounidense en las elecciones para la alcaldía de Nueva York es una muestra de confianza en quienes "ofrecen esperanza y no miedo".

Pedro Sánchez tiene claro dónde mirar para ver a la izquierda del futuro: en Nueva York. Allí, la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones para la alcaldía ha generado optimismo entre las figuras de izquierdas europeas.

O, al menos, así lo ha querido reflejar el presidente del Gobierno durante el Consejo Internacional Socialista del que el propio Sánchez es presidente. En un intervención, el socialista ha mencionado al nuevo alcalde de Nueva York como una figura ilusionante.

Su victoria parece que haya dado esperanzas a los pocos líderes de izquierda que quedan en una Europa que vira a la derecha: "Su victoria no es excepcional, es una señal de dónde reside hoy la energía, en quienes ofrecen esperanza y no miedo".

En solo unos pocos meses, Zohran Mamdani ha conseguido cautivar las miradas de todo el mundo tras su victoria electoral en Nueva York. El demócrata arrasó gracias a una campaña centrada en captar a los sectores más humildes a través de las redes sociales con propuestas poco ortodoxas en el el centro neurálgico del capitalismo.

De hecho, Mamdani también ha conseguido seducir hasta a Donald Trump, quien primero le criticó, pero después le acabó invitando a la Casa Blanca en un acto que pareció enterrar el hacha de guerra entre ambos.

Porque como le ha enseñado 'El Padrino' al republicano, mantén a tus amigos cerca, pero aún más a tus enemigos.

