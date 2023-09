Demostración de fuerza del PP en la calle a falta de 48 horas para el debate de una investidura abocada al fracaso, al que su candidato llega sin los apoyos suficientes para gobernar. Los 'populares' han congregado este domingo a miles de personas -más de 60.000, según Génova, y 40.000 según cifras de la Delegación de Gobierno- en la madrileña plaza de Felipe II para clamar contra una hipotética amnistía y arropar a Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP se ha dado un baño de masas y ha prometido defender que "España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales" aunque le "cueste la Presidencia" del Gobierno, en un discurso en el que ha reivindicado que "lo que no votó ningún español" fue "un cambio en el régimen constitucional" que ha tachado de "fraude".

Una intervención con guiño a Vox, a quien ha agradecido su apoyo en la investidura, al igual que el de Coalición Canaria y UPN, y en el que ha buscado atraer a los socialistas incómodos con una potencial ley de amnistía. Aunque el PSOE ya no lo sea, ha esgrimido Feijóo, ellos sí serán recordados como "hombres y mujeres de Estado": "Quizás ya no tengan sitio en su partido, pero seguirán teniendo sitio en la España de la convivencia", ha aseverado.

El dirigente 'popular' no ha estado solo, sino acompañado por la plana mayor de su partido. "Nunca te van a fallar los hombres y mujeres del PP", le ha prometido Mariano Rajoy, que ha denunciado que "la amnistía es una enmienda a la totalidad de nuestra Constitución y de nuestra democracia". "No queremos que se mercadee con nuestro Estado de derecho para ganar una investidura", ha advertido.

Muy duro se ha mostrado también el expresidente José María Aznar, que ha cargado contra el Gobierno: "Todo lo que dijeron que no harían lo han hecho". "No hay sinceridad, sino mentira; no hay coraje, sino cobardía", ha criticado. También han intervenido, brevemente al inicio del acto, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y una aclamada Isabel Díaz Ayuso, que ha aseverado que "amnistía es decir que España es una dictadura opresora" y ha acuñado un lema en contra: "De ninguna manera".

Miles de personas y autobuses fletados por el PP

Antes de que empezara el multitudinario acto, el PP proyectaba un vídeo de Pedro Sánchez que provocaba abucheos en la plaza de Felipe II. El rechazo al Gobierno de coalición y el apoyo a Feijóo también se han visto reflejado en carteles empuñados por los asistentes, recibidos con más banderas de España que del partido. Miles de simpatizantes han acudido desde rincones de todo el país, para lo cual el propio partido ha fletado decenas de autobuses.

Para Génova, la movilización ha sido un éxito, aunque por la plaza no solo han pasado votantes 'populares', sino también aficionados del Madrid que iban al Wizink Center a ver el partido de su equipo de baloncesto. Quienes sí acudían al acto del PP han seguido los discursos de pie, porque solo había sillas en las primeras filas, en una plaza abarrotada.

Una exhibición de músculo que se produce en vísperas de que el próximo martes arranque el debate de investidura de Feijóo, que cuenta con 172 apoyos, exactamente los mismos que acumulaba cuando recibió el encargo de formar gobierno, a cuatro escaños de la mayoría necesaria para convertirse en presidente del Gobierno.