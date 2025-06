Feijóo se abona a la "centralidad" y manda un claro mensaje a Sánchez: "Ríndase a la democracia y convoque elecciones"

Alberto Núñez Feijóo ha utilizado la manifestacióncelebrada este domingo en la madrileña Plaza de España para volver a postularse como presidente del Gobierno. Y lo ha hecho pidiendo a Pedro Sánchez que se "rinda" ante la democracia y convoque elecciones en un discurso más institucional que nunca y mucho menos bélico que el utilizado por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida poco antes.

En la que ha sido la sexta manifestación popular contra el Ejecutivo, el presidente del PP ha sido moderado evitando utilizar los conceptos como "mafia" o dictadura" que sí han utilizado los dirigentes madrileños antes que él y ha centrado sus esfuerzos en recalcar el hastío que considera que tienen los españoles del Gobierno: "España está cansada, pero no está rendida. Hoy, no estamos solo para que el alcalde, la presidenta o yo mismos os demos nuestros mensajes. No es lo más importante, estamos aquí para que seáis vosotros los que habléis alto y claro. Frente al presidente que se esconde, aquí esta un país que no lo hace".

De hecho, el popular ha querido desmarcar la manifestación hasta de su propio partido. En su discurso, frente a más de 45.000 personas según la Delegación del Gobierno, Feijóo ha desvelado que ha perdido no que no se ondee la bandera de ningún partido (aunque sí se ha visto alguna del Partido Popular) porque se ha acudido a la manifestación no "para defender a un partido, sino a nuestro país".

Por ello, el gallego ha hablado de recuperar la "decencia y dignidad democrática" de los españoles, a los que ha pedido que defienda sus "derechos". "La democracia no se defiende sola y no la podemos delegar en quienes han despreciado de forma continua y continuada el estado de derecho. Ha llegado el momento de que sus protagonistas y sus propietarios asumamos juntos y su defensa. Por eso la democracia nos pertenece a todos. Y, por tanto, la responsabilidad de defender la democracia, también nos pertenece".

"Luchar para recuperar la decencia en nuestro país es una causa noble. Sentiros orgullosos de defenderla. Y no dejéis de hacerlo. Hasta que podáis acabar con esto en las urnas. En las urnas democráticamente", ha añadido un Feijóo reiterativo en el concepto de las elecciones porque, asegura, el Gobierno quiere "una sociedad anestesiada".

"Este Gobierno lo ha manchado todo. La política, la instituciones del estado, la separación de poderes, la libertad de expresión y la convivencia. Lo ha llenado de corrupción, de cloacas y de mentiras. Y por tanto, ¿qué esperaban? ¿Qué callásemos? No, España no se calla", ha añadido.

En definitiva, Feijóo ha señalado que a Sánchez "nadie le votó para esto" y que tendría que convocar elecciones "si tan demócrata es como dice". "Señor Sánchez, deje de esconderse y mentir, ríndase a la democracia, convoque elecciones".

La centralidad como eje

Antes que él, tanto Almeida como Ayuso habían realizado un discurso mucho más frontal contra el Gobierno, adoptando muchos conceptos utilizados por la ultraderecha. En cambio, ejerciendo sus labores como líder del Partido Popular, Feijóo ha querido reivindicar la centralidad.

"Hay en mi partido, y fuera de él, distintos estilos, distintas intensidades pero el mismo objetivo que compartimos, que es cambiar esta situación y cambiar este Gobierno", ha explicado. Pese a reconocer esa diversidad, el gallego ha enfatizado que "nadie me va a mover de la centralidad, que es el único espacio capaz de volver a reunir a la mayoría de españoles, que otros se han empeñado a dividir, ¿o qué pensáis que hizo Aznar con la refundación del partido? Volver a poner al Partido Popular en la centralidad".

De hecho, Feijóo ha pedido a los españoles no responder con "furia" a todas las polémicas que rodean al Ejecutivo. "No quiero un frente de la ira", ha reiterado en un discurso moderado e institucional.