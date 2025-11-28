Feijóo pide a los empresarios catalanes que convenzan a Junts para que apoye una moción de censura: "Me faltan votos de los suyos"

Los detalles Durante una conferencia en la sede de la patronal catalana Foment del Treball, el líder del PP ha expresado que no le faltan "ganas" de que se produzcan elecciones inmediatamente, sino apoyos.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en un acto con empresarios en Barcelona que no le faltan ganas para presentar una moción de censura y convocar elecciones generales, pero carece de los votos necesarios, refiriéndose a Junts. Feijóo ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez, mencionando el caso del exministro José Luis Ábalos, detenido por presuntas comisiones irregulares, y afirmando que el "sanchismo ha entrado en prisión". Además, ha señalado la precariedad parlamentaria del Gobierno, que impide aprobar presupuestos, y ha expresado su disposición a convocar elecciones si logra los apoyos necesarios.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes, en un acto con empresarios catalanes en Barcelona, que no le faltan "ganas" para presentar una moción de censura y convocar inmediatamente nuevas elecciones generales, sino que le faltan "votos", en referencia al apoyo de Junts.

"Hay muchos que han votado a Junts, otros pocos a ERC, pero la mayoría no comparten la deriva ni la ética que sigue el Gobierno. Yo a ustedes les digo que no me faltan ganas para presentar una moción de censura, pero para convocar elecciones anticipadas me faltan votos de los suyos", ha expresado el 'popular', tras lo que ha asegurado que no se va a "poder comprometer en cosas" que no "considera oportuno cumplir".

Sin embargo, en el acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona, sí se ha mostrado abierto a impulsar "una moción de censura con un único compromiso": convocar unas nuevas elecciones generales en España para que "todos los ciudadanos de España puedan decidir en las urnas qué Gobierno futuro e inmediato quieren".

Por otro lado, Feijóo se ha referido a la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de enviar a prisión provisional al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de prisión que afrontan por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

"El 'sanchismo' ha entrado en prisión"

En este sentido, Feijóo ha destacado que Ábalos fue "el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE", por lo que, ha dicho, "el 'sanchismo' ha entrado en prisión". Eso significa, a su juicio, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado "inhabilitado" por el caso Koldo.

Según el líder del PP, "quienes hoy duermen en la Moncloa y han dormido en la cárcel, tienen mucho que compartir y mucho que callar". Este "calvario judicial" del Gobierno se suma, ha expresado, a una "precariedad parlamentaria total", que impide a Sánchez aprobar presupuestos.

