Si su vida fuera ficción

Sobre traición a lo 'Falcon Crest' o con un superviviente como en 'MacGyver': las series que podría protagonizar Sánchez

Los detalles Feijóo ya dijo a su manera que lo que estamos viviendo en la política española da para una producción televisiva y en laSexta nos preguntamos a cuál se parecería. ¿Estaríamos ante un nuevo 'Aquí no hay quien viva'?.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo en el Congreso
El presidente del PP, Alberto Núñez, Feijóo afirmó que Pedro Sánchez "algún día rodará una serie de televisión sobre sus años de presidente". 'Anatomía de un farsante' es el título que nunca llegó a terminar.

Y es que Feijóo se pone creativo, lanza su propuesta y a nosotros nos surge la duda. Si el mandato de Sánchez fuera un serie, ¿cuál sería? Lo cierto es que no nos sale solo una.

Podría ser 'Falcon Crest', con secretos, ambiciones y problemas familiares, como los que presuntamente rodean a su mujer y su hermano. Y si hay un personaje al que Sánchez nos recuerda por sus habilidades para salir airoso de cualquier aprieto es a 'MacGyver'.

No importa lo que haya que agregar, ya sea un escándalo o una crisis para formar Gobierno, aunque después, las cosas se terminan complicando con los socios y la legislatura se convierte en un 'Aquí no hay quien viva'. Sin embargo, no todo es cosa de los socios, ya que hay que otro 'vecino', como Feijóo, que le pide que se vaya.

Si el líder del PP tuviera una serie, nos vendría la banda sonora de 'Paquita Salas', con un mánager teniendo que lidiar con los escándalos de sus actores regionales y algún problema del pasado.

Así, la realidad, de llevarse a la pequeña pantalla, podría superar todas estas ficciones.

