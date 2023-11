Alberto Núñez Feijóo ha mantenido el tono duro en su contrarréplica a Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso, una intervención en la que ha reconocido que el debate culminará "con un procedimiento constitucional y con una mayoría de investidura legítima", no sin antes acusar al candidato socialista de "insultar" y "engañar a todos".

Así, ha arrancado su segunda intervención de la jornada reprochando a Sánchez haber acudido a la Cámara Baja para "insultar a todos", entre ellos a los barones autonómicos del PP y "especialmente a la presidenta Ayuso", tras la alusión del candidato socialista a la debacle de su predecesor, Pablo Casado.

Además, le ha reprochado que "sería imposible que renunciara a ser presidente del Gobierno cueste lo que cueste, haga lo que haga, le pidan lo que le pidan": "Yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles", ha defendido, insistiendo en su victoria en las elecciones del 23J: "Yo las he ganado [las elecciones] siempre y usted dos veces va a ser presidente después de haberlas perdido", ha aseverado.

En esta misma línea, Feijóo ha achacado a Sánchez haber "marcado todos los récords de ignominia sobre el PSOE" y le ha acusado de "engañar a todos", instándole además a que "deje de escudarse en Vox". A este respecto, ha ironizado con que, si necesitara sus votos y la formación de ultraderecha se los ofreciera, "diría que el señor Abascal es un progresista". "Abascal está demostrando más altura de Estado que usted", ha remachado.

Pese a todo, el dirigente 'popular' ha reconocido finalmente que "esta investidura va a culminar con un procedimiento constitucional y con una mayoría de investidura legítima", si bien ha afeado a Sánchez que "sus pactos nacen de un fraude masivo a los ciudadanos" y que "será presidente pactando lo contrario de lo que prometió en campaña".

Así, se ha mostrado honrado por liderar la oposición frente a un Ejecutivo que, ha dicho, "ha perpetrado antes de nacer el mayor ataque al Estado de derecho de nuestra historia reciente". "Es para mí un orgullo ser un líder de la oposición que puede mirar a la cara a todos sus votantes y a los que no lo son y decirles que no les he mentido", ha sentenciado, lanzando un último dardo a Sánchez: "Usted dormirá en La Moncloa, pero jamás podrá decir esto".

Una intervención final en la que ha vuelto a excederse el tiempo establecido. "Soy yo la que marco el tiempo", ha tenido que recordarle la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que además ha tenido que llamar al orden en más de una ocasión, llegando a pedir a los diputados y a los invitados en la tribuna "que se tranquilicen y que nadie insulte a nadie", en un debate marcado por la tensión en el hemiciclo.

La confusión con Machado e Ismael Serrano

El líder del PP, además, ha vuelto a referirse a la frase de Antonio Machado que ha citado Sánchez y que él mismo ha intentado corregirle, de forma errónea, al confundir la cita original con parte de una canción del cantautor Ismael Serrano. "No me sorprende que usted defienda la palabra de Machado porque usted no puede defender la suya", ha deslizado Feijóo, que ha añadido a él le gustan más otros cantautores y que Sánchez podría haber citado otra estrofa: "Qué bonita, qué divertida, es conmigo la convivencia".

Así, y después de que el líder socialista se haya reído de la confusión ironizando con que "es lo que tiene buscar en Google", ha acusado a Sánchez de hacer la tesis doctoral con dicho buscador.