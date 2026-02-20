La denuncia contra el exDAO destapa un 'braguetagate' en la cúpula de la Policía Nacional: apuntan a otros tres altos mandos por presuntos comportamientos machistas

Lo que se sabe Otras dos mujeres se estarían planteando denunciar a dos altos cargos de la Policía. Una de ellas lo hizo por el canal interno, pero "quedó a merced" del denunciado.

El caso del exDAO José Ángel González ha destapado un supuesto entramado de comportamientos machistas dentro de la Policía Nacional, conocido como 'braguetagate'. Tras la acusación de agresión sexual a una subordinada, se señala a otros tres altos cargos por actitudes similares. El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, ha solicitado que la Guardia Civil perite una grabación clave para evitar manipulaciones, dada la desconfianza en los protocolos internos. Además, el comisario Óscar San Juan está implicado por presuntamente coaccionar a la víctima para encubrir la agresión. La situación ha generado temor, evidenciando una falta de control interno en la Policía.

El caso del exDAO parece ser algo más que una agresión aislada y en el cuerpo ya se habla de un 'braguetagate'. Y es que, según las últimas informaciones conocidas por laSexta, al menos otros tres altos cargos de la Policía Nacional habrían tenido comportamientos machistas con subordinadas. Todos ellos poderosos y cercanos al ahora ex director adjunto operativo, José Ángel González.

Tras ser acusado de una presunta agresión sexual a una subordinada, distintas fuentes policiales han afirmado que González tenía fama de ser un "tocón" y de tener actitudes inapropiadas con mujeres. Se trataba de un "secreto a voces" dentro del cuerpo, pero aun así llegó a ser el número dos de la Policía.

Ahora, las acusaciones van contra, al menos, otros tres mandos de la cúpula policial, de los que aún no han trascendido los nombres.

No obstante, el abogado de la presunta víctima del exDAO, Jorge Piedrafita, ha asegurado que otra policía se ha puesto en contacto con él para comunicarle la posibilidad de denunciar también por un presunto acoso laboral y sexual por parte de un comisario.

Según ha explicado Piedrafita en Al Rojo Vivo, esta mujer denunció el acoso por los canales internos de la Policía. Sin embargo, según ha relatado la presunta víctima, inmediatamente después de hacerlo, avisaron al denunciado y ella "quedó totalmente a su merced".

Además, fuentes policiales han revelado a laSexta que hay una mujer más que estaría pensando en denunciar. Estas fuentes han afirmado que aún no ha dado el paso, pero que estaría dispuesta, y que denunciaría a uno de esos tres altos cargos que formaría parte del 'braguetaguate'. De momento, no se sabe exactamente de qué delitos le acusaría, pero sí que sería por una cuestión sexual.

Miedo a las actuaciones internas

Cabe recordar que, en el caso de la inspectora que ha denunciado al exDAO, lo hizo a través de una querella judicial para evitar que llegase a oídos del acusado u otros miembros de la Policía, una muestra de la falta de confianza en los protocolos internos de la Policía.

Llega hasta tal punto el miedo al poder de González dentro del cuerpo, que Piedrafita ha pedido abiertamente que sea la Guardia Civil la que se encargue de llevar a cabo el peritaje del audio de 40 minutos presentado ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 este viernes.

La denunciante y su defensa consideran esa grabación una prueba documental clave del momento de la agresión y quieren evitar que pueda ser manipulada, ya que la cúpula policial está formada por personas nombradas por el exDAO.

"No sabemos hasta dónde llegan sus tentáculos. Entendemos que por higiene y por imparcialidad es mejor que lo haga otro cuerpo policial", ha esgrimido este viernes el abogado durante una entrevista en Al Rojo Vivo.

En caso de que no se pusieran en marcha los protocolos antiacoso establecidos o que no funcionaran, la abogada Bea de Vicente ha explicado que "se pueden derivar responsabilidades incluso penales a las entidades jurídicas".

Desde hace un tiempo, sobre todo desde la 'ley del sí es sí', ya no es solo responsable el que mete mano o abusa, sino aquel que no controla que eso no ocurra", ha apuntado en Más Vale Tarde.

San Juan, en el punto de mira

Aunque no se conocen los nombres de los altos cargos apuntados por posibles comportamientos machistas, quien sí está en el punto de mira es el comisario Óscar San Juan. Su nombre figura en la querella contra González y la víctima le acusa de haberla coaccionado para encubrir la presunta agresión sexual.

Concretamente, la habría llamado para ofrecerle el destino que quisiera dentro de la Policía como forma de comprar su silencio. Asimismo, fuentes de la Policía Nacional aseguran que al menos otra persona habría operado del mismo modo que San Juan para proteger a González.

