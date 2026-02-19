Ahora

Se busca a los cooperadores de González

Un segundo comisario más allá de San Juan estaría bajo la lupa por haber encubierto al exDAO

Los detalles Fuentes de la Policía Nacional aseguran a laSexta que al menos otro integrante de la Policía Nacional habría operado para tapar la presunta violación de José Ángel González a una subordinada.

Este miércoles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesaba al comisario de la Policía Nacional Óscar San Juan, asesor directo del exDAO, José Ángel González, que ha sido denunciado por una inspectora por agresión sexual.

En su denuncia, la víctima relataba que San Juan además de ocultar la presunta agresión y el acoso, ejerció "presiones" para evitar que alzara la voz y el escándalo trascendiera públicamente, llegando a intimidarla y a intentar comprar su silencio.

Pero el presunto encubrimiento al exDAO podría no quedar ahí. Fuentes de la Policía Nacional aseguran que al menos otra persona habría operado del mismo modo que San Juan para proteger a González. Concretamente, se trataría de otro comisario del mismo rango del que este miércoles fue cesado por Marlaska y que, según estar fuentes, "conocía a la querellante".

En la Policía se sabía que el DAO era "un tocón"

Los presuntos "comportamientos inapropiados" del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, en el trato con mujeres eran "un secreto a voces" dentro del cuerpo. Así se lo aseguran fuentes policiales a laSexta, que relatan que la situación fue en aumento en los últimos años de González al frente del mando operativo.

Tras la dimisión del jefe policial al salir a la luz una denuncia de una inspectora por agresión sexual, han comenzado a salir a la luz los detalles de la conducta de González, que dentro del estamento definen como "asquerosa". Además, aseguran esas mismas fuentes que el exDAO "era un tocón" con sus subordinadas, aunque aclaran que no eran conscientes de esta presunta violación. También afirman que el exalto cargo de la Policía Nacional normalizaba actuaciones indebidas y abusivas con mujeres, algo que hacía que sus subordinadas evitasen estar cerca de él, ya que esta situación era "vox pópuli" dentro del cuerpo.

Estas informaciones quedan más que demostradas por la documentación que la denunciante de esta presunta agresión sexual ha aportado al juez instructor, en la que habría mensajes con expresiones como "estás gilipollas", "borrica" o "vete a la mierda".

