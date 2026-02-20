Sin placa ni pistola, pero tampoco retirada de medallas: la jubilación del exDAO le libra de sanciones internas por su presunta violación

La letra pequeña Al dejar de pertenecer al cuerpo, las autoridades policiales dejan de tener capacidad para actuar contra él, por lo que no puede ser expedientado ni sancionado.

José Ángel González, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, ha dimitido tras ser acusado de agredir sexualmente a una inspectora. Ha entregado su pistola y su placa, que ahora incluirá la palabra "jubilado", perdiendo así todos los privilegios de su cargo, como el coche oficial y el escolta. Sin embargo, no enfrenta sanciones disciplinarias ni pierde sus medallas, salvo que un juez lo ordene. Además, otra agente ha contactado con el abogado Jorge Piedrafita por un posible caso de acoso laboral relacionado con mandos cercanos a González. La denunciante de la agresión sexual ha presentado audios como prueba ante el juzgado.

Sin arma y sin placa. Así está desde este viernes el ya exdirector adjunto operativo (exDAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. Tras su dimisión por, presuntamente, haber agredido sexualmente a una inspectora, González ha entregado en las últimas horas su arma, una pistola Glock 43. Además, su placa dejará de ser efectiva. Pese a que no se le retirará, la propia Policía se encargará de modificarla, incluyendo la palabra "jubilado", para que ya no sirva como método de identificación.

De esta forma, a partir del próximo lunes será un simple pensionista más. La jubilación también se plasma en que el exDAO ha perdido todos los privilegios asociados a su cargo, como el piso, el coche oficial, el chófer o el escolta.

Sin embargo, José Ángel González se va de la Policía sin un expediente disciplinario ni una sanción interna. Al dejar de pertenecer al cuerpo, las autoridades policiales dejan de tener capacidad para actuar contra él por una de las infracciones más graves que puede cometer alguien en un cargo como el que él ostentaba y que podría ser merecedora de una suspensión de empleo y sueldo o, incluso, de la expulsión.

Esto implica que la Policía tampoco podrá retirarle las medallas que ha recibido a lo largo de su trayectoria. Por ejemplo, las cruces rojas al mérito policía, que tienen un valor económico e incrementan su pensión, no pueden ser detraídas por un proceso disciplinario. Tan solo el juez, en caso de una condena firme, podrá ordenar la retirada de estas distinciones.

Otra policía asegura haber sufrido acoso laboral

Al menos otra agente víctima de acoso laboral de mandos de la policía próximos a José Ángel González, el ya exDAO de la Policía Nacional, se ha puesto en contacto con el abogado Jorge Piedrafita para trasladarle su caso. El abogado no descarta que pueda "haber algo más". Según ha podido saber laSexta, esta mujer está aterrada por la situación y valorando si dar el paso de denunciar.

Se trataría de una de que esta semana saltara a los medios nueva situación, en esta ocasión de acoso laboral de mandos cercanos al exDAO, despuésla denuncia contra José Ángel González por abusos sexuales y su posterior dimisión. La defensa de la denunciante presenta este viernes los audios de la agresión sexual después de que se los pidiera este jueves el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8, que instruye la causa.

Entre las pruebas que entregan se incluye la grabación de 40 minutos sobre el episodio que relata como agresión sexual y las conversaciones con el exDAO y el comisario Óscar San Juan, en las que se detallan las coacciones que habría sufrido y el ofrecimiento del puesto que quisiera para mantener su silencio.

