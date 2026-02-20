El testimonio del chófer de Mazón desmonta, una vez más, el relato del expresident: el ES-Alert sonó cuando iba de camino al Cecopi

El contexto En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas, el conductor ha señalado que dejó al entonces president valenciano en su casa entre la medianoche y la una de la madrugada.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas, el conductor ha señalado que dejó al entonces president valenciano en su casa entre la medianoche y la una de la madrugada. También ha indicado que durante su jornada, en la que trasladó a Mazón y a personal de su equipo a varios actos y por último al Cecopi, no vio nada que le llamara la atención y no fue consciente de lo que pasaba hasta que llevaba un rato en L´Eliana.

Además, ha explicado que aquel 29 de octubre cogió el vehículo a las 07:40 horas y fue al domicilio de Mazón a recogerlo a él y a su entonces jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, sobre las 08:40 horas para llevarlos al Palau de la Generalitat, adonde llegaron en torno a las 09:00 horas. Ni durante ese trayecto ni en los que hizo el resto de la jornada escuchó ninguna conversación del expresident y no sabe si habló o no sobre la emergencia por teléfono.

Una vez en el Palau, él se dirigió a la sala donde están los escoltas. Sobre las 12:00 horas llevó a Mazón a un acto de Sanidad, y éste no le dijo nada sobre la emergencia. "Era un día normal", ha indicado. Tras el acto, regresaron a la sede de la Generalitat. El expresident salió a comer andando y lo acompañaron los escoltas, quienes regresaron y no le comentaron nada del motivo de su regreso, aunque ha dicho que era normal y frecuente que Mazón se fuera andando.

El chófer ha testificado que se fue a comer pasadas las 14:00 horas pues entendía que ya no se le necesita pero tampoco le dieron ninguna indicación sobre si por la tarde se le necesitaría. Sobre las 19:00 horas fue con los escoltas a repostar los vehículos, pero no llegaron a hacerlo porque recibió una llamada de la secretaria de Mazón diciéndole que debía llevar al president a la localidad de L´Eliana, donde desde las 17:00 horas estaba reunido el Cecopi.

Él llamó a uno de los escoltas para decirle que tenían que volver al Palau, una llamada que, según ha precisado, hizo desde el teléfono corporativo, del que no tiene las facturas ni acceso a la documentación, y ha dado permiso a la jueza para el cotejo del móvil para comprobar la hora de esas llamadas. Una vez en el Palau de la Generalitat, ha indicado que no vio llegar a Mazón, pero sí salir sobre las 20:00 horas, cuando lo trasladó, junto a un asesor, Josep Lanuza, a L'Eliana y por el camino recogieron a su jefa de prensa, Maite Gómez.

El chófer ha dicho desconocer qué hora era exactamente, pero ha asegurado que cuando sonó el ES-Alert ya habían recogido a Gómez e iban de camino a L´Eliana pero aún no habían salido de la ciudad de Valencia, y ha señalado que durante el trayecto no estuvo pendiente de las llamadas que hacían los ocupantes del vehículo.

Cuando llegaron al Cecopi él se quedó en el coche un tiempo; después entró en el edificio, donde oyó que estaba lloviendo muchísimo y que había carreteras cortadas y problemas, y llevó a Mazón a su domicilio sobre las 12 y pico o una de la mañana del 30 de octubre. El testigo ha afirmado que no vio nada ese día que le llamara la atención y no fue consciente de lo que pasaba hasta que llevaba un rato en L´Eliana.

