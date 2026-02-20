Ahora

Caso del DAO

Otra policía traslada al abogado de la denunciante del exDAO que sufrió acoso laboral por mandos próximos a él

Los detalles El caso de presuntos abusos sexuales del ya exDAO sigue creciendo. Al menos otra mujer, agente de policía, ha contactado con el abogado de la denunciante para comentarle situaciones de acoso laboral. Por ahora no hay nueva denuncia.

Los mensajes amenazantes del DAO de la Policía Nacional a su víctima que refleja la querella: "Estás gilipollas"
Al menos otra agente víctima de acoso laboral de mandos de la policía próximos a José Ángel González, el ya exDAO de la Policía Nacional, se ha puesto en contacto con el abogado Jorge Piedrafita para trasladarle su caso. El abogado no descarta que pueda "haber algo más". Según ha podido saber laSexta, esta mujer está aterrada por la situación y valorando si dar el paso de denunciar.

Se trataría de una nueva situación, en esta ocasión de acoso laboral de mandos cercanos al exDAO, después de que esta semana saltara a los medios la denuncia contra José Ángel González por abusos sexuales y su posterior dimisión. La defensa de la denunciante presenta este viernes los audios de la agresión sexual después de que se los pidiera este jueves el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8, que instruye la causa.

Entre las pruebas que entregan se incluye la grabación de 40 minutos sobre el episodio que relata como agresión sexual y las conversaciones con el exDAO y el comisario Óscar San Juan, en las que se detallan las coacciones que habría sufrido y el ofrecimiento del puesto que quisiera para mantener su silencio.

Del mismo modo, la defensa aporta mensajes de WhatsApp con conversaciones y partes médicos. En laSexta, Piedrafita avanzó que la grabación de 40 minutos "no es la única prueba" con la que cuentan y que también cuentan con listados de llamadas, mensajes e informes médicos.

"Esta tarde nos ha solicitado el juzgado que lo aportemos a la mayor brevedad y así se hará, lo que creo que es bueno porque demuestra que la causa ya se mueve", aseguró este jueves Piedrafita, que espera que se pueda analizar todo el material antes de las declaraciones del próximo 17 de marzo, cuando están citados ante el juez tanto el exDAO de la Policía como la denunciante.

Asimismo, el abogado ha recibido la llamada este viernes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ayer, la víctima era contactada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Ambos se han puesto a disposición de la denunciante. Todo, mientras la actual DAO en funciones, Gemma Barroso, le ha puesto protección oficial ante la situación de desamparo que su abogado denuncia que vive, después de que su identidad se haya compartida en chats policiales.

