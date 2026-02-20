La denunciante del exDAO pide que la Guardia Civil perite los audios: "No sabemos hasta dónde llegan sus tentáculos en la Policía"

Entre líneas Al margen de esa grabación, Piedrafita ve clave las conversaciones de WhatsApp que también va a poner a disposición del juez a lo largo de este viernes y el "intento de compra" por parte del comisario San Juan.

Jorge Piedrafita, abogado de la denunciante del exDAO de la Policía Nacional José Ángel González, ha pedido abiertamente que sea la Guardia Civil la que se encargue de llevar a cabo el peritaje del audio de 40 minutos que presentarán ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 este viernes.

Así lo ha afirmado en Al Rojo Vivo, donde fundamenta su solicitud basándose en el "excelente equipo dedicado a esto" con el que cuenta la Benemérita y en las "dudas" que puede haber con el hecho de que sea la cúpula de la Policía Nacional "nombrada por el DAO" quien se encargue de este peritaje.

"No sabemos hasta dónde llegan sus tentáculos. Entendemos que por higiene y por imparcialidad es mejor que lo haga otro cuerpo policial", esgrime el abogado, que deja la decisión en manos del juez: "Nosotros proponemos; que su señoría disponga".

Al margen de esa grabación, Piedrafita ve clave las conversaciones de WhatsApp que también va a poner a disposición del juez a lo largo de este viernes, conversaciones tras la agresión en la que el denunciado "reconoce los hechos", y el "intento de compra" por parte del comisario San Juan.

Piedrafita ha recibido la llamada este viernes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras que la agente, que se encuentra de baja laboral desde el pasado mes de julio, conversó este jueves con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Ambos se han puesto a disposición de la víctima. Todo, mientras la actual DAO en funciones, Gemma Barroso, ha puesto protección oficial a la denunciante ante la situación de desamparo que su abogado denuncia que vive, después de que su identidad se haya compartido en chats policiales.

