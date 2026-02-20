Abascal ignora las quejas de Ortega Smith y afirma que Vox ha hecho "lo que debía": "No estamos para mirarnos el ombligo"

Los detalles El líder de Vox ha rechazado decir "ni una sola palabra" sobre la expulsión cautelar del que fuera vicepresidente de la formación.

Santiago Abascal, presidente de Vox, defiende que el partido ha actuado correctamente con la expulsión cautelar de Javier Ortega Smith y subraya que no se distraerán con asuntos internos, sino que se centrarán en los problemas de los ciudadanos. Ante las declaraciones de Ortega Smith sobre acudir a los tribunales para defender su honor, Abascal se negó a comentar y reiteró que su prioridad es abordar los problemas de España, que califica de "mafia criminal y una estafa política". Asimismo, rechazó valorar las críticas de Juan García-Gallardo, exvicepresidente de Castilla y León, reafirmando su compromiso con los ciudadanos.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, considera que han hecho "todo lo que tenían que hacer" ante la expulsión cautelar de Javier Ortega Smith, y asegura que no van a "seguir mirándose el ombligo" ni desviarse de lo que considera su obligación, los problemas de la gente, para hablar de cuestiones internas del partido.

Preguntado por las declaraciones de Ortega Smith, exportavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, en las que asegura que está dispuesto a acudir a los tribunales para defender su honor, ha afirmado que "no va a decir ni una sola palabra" sobre otra cuestión que no sean los problemas de los ciudadanos.

"Los partidos no estamos para mirarnos el ombligo. Yo no voy a mirarme el ombligo", ha insistido en una visita a Lerma (Burgos), donde ha defendido que no se va a desviar de lo que considera su responsabilidad y su obligación, que pasa por denunciar que España está ante "una mafia criminal y una estafa política".

Además, ha asegurado que Vox "ha hecho lo que tenía que hacer", ante la decisión de expulsar cautelarmente a Ortega Smith.

Mismo argumento ha utilizado el líder de la formación para rechazar valorar las críticas vertidas en las últimas semanas por quien fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y el candidato de Vox a la presidencia de la Junta en las últimas elecciones, Juan García-Gallardo.

"No voy a estar contribuyendo a que los partidos políticos se miren el ombligo cuando lo que tenemos que hacer es resolver los problemas de la gente, los problemas de criminalidad, de impuestos y de no poder salir hacia adelante", ha insistido, dando respuesta a las necesidades de sus votantes.

