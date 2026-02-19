Ahora

Escándalo en la Policía

Un "audio de 40 minutos", prueba clave en la denuncia por violación al exjefe de la Policía Nacional: "Todo está grabado"

Los detalles El abogado de la denunciante del exDAO José Ángel González asegura que su clienta ha sufrido "un ataque de ansiedad" y que se siente "indignada" y "aterrada" ante la situación que vive.

Imagen de archivo (13/1/2024) del director adjunto operativo de la Policía, José Ángel GonzálezImagen de archivo (13/1/2024) del director adjunto operativo de la Policía, José Ángel GonzálezAgencia EFE
"Todo está grabado". La defensa de la denunciante del exDAO de la Policía Nacional José Ángel González defiende las pruebas que sustentan la querella por agresión sexual. El abogado de la presunta víctima, Jorge Piedrafita, asegura que su clienta sufrió este miércoles "un ataque de ansiedad" ante las noticia de 'Artículo 14' de que cargos del Ministerio del Interior están "buscando mierda" en su expediente para intentar desacreditarla.

"La víctima tiene que estar al margen y tranquila. Está recibiendo ataques de todos los lados. La están bombardeando a mensajes", asegura Piedrafita en Antena 3, que niega que se le ofreciese un cargo en una embajada. "Mi cliente no contestó nunca ni entró en ese juego porque es una persona íntegra", defiende el abogado.

Durante la entrevista, Piedrafita confirma que hay un audio "estremecedor" de 40 minutos de duración en el que se escucha "cómo (el exDAO) tenía un interés de mantener relaciones sexuales con ella, ella le dice que no y él sigue insistiendo y forzando hasta que finalmente consigue su objetivo de forma salvaje". "Le dice que cómo le puede dejar así. Todo eso está grabado", añade.

La decisión de grabar, según Piedrafita, nace de un "instinto de alerta" por parte de la denunciante. No obstante, aunque no existiese esa grabación, el abogado sostiene que hay "muchas pruebas más allá de esa grabación que demuestran los hechos".

También lamenta un "detalle" que se ha dado en los últimos meses con su defendida, como es el hecho de que "solo le llamaron una vez" desde que pasó a estar de bajo el mes de julio del pasado año. "Nadie del servicio de riesgos laborales le ha llamado. Desde julio de baja y nadie le ha llamado. Tiene que haber un seguimiento y nadie le ha preguntado", denuncia Piedrafita.

