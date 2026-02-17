Ahora

Violencia machista

Investigan al director adjunto operativo de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una subordinada

Los detalles Según el auto judicial, el DAO habría ordenado a la víctima recogerle de un restaurante y la habría llevado a su vivienda, donde presuntamente se produjo la agresión.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.Europa Press

El Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido este martes la querella presentada contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Según el auto judicial al que ha accedido laSexta, una subordinada del cuerpo es la querellante.

La Sección de Violencia Sobre la Mujer instruye la causa y ha citado a la víctima y al denunciado a declarar en Plaza Castilla el próximo 17 de marzo.

Según ha denunciado la víctima, el pasado abril se encontraba de servicio cuando, supuestamente, recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde estaba el DAO comiendo con otro mando de la Policía.

Le ordenó llevarle a la vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior y una vez allí, "prevaleciendo de su autoridad" González "agredió sexualmente con penetración a su subordinada causándole lesiones, hasta que la víctima pudo zafarse y huir de la vivienda ministerial", reza la querella.

Según este texto, la mujer mantuvo en el pasado una "relación de afectividad con el querellado" que estuvo caracterizada "por una asimetría de poder institucional manifiesta". Ella habría puesto fin a esa relación, una circunstancia "que el querellado no aceptó, iniciando a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado" que habría culminado con esa presunta agresión.

Noticia en ampliación

