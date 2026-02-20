Vecinos, ecologistas y la oposición gallega celebran el carpetazo de la Xunta al proyecto de macrocelulosa de Altri: "Sentimos orgullo"

¿Por qué es importante? Los ciudadanos revelan que están tan contentos que ni siquiera se lo creen: "Es necesario dejar también que la alegría sea hoy quien domine nuestros cuerpos", dice Patricia, una de las vecinas, quien asegura que no cantará victoria "hasta que realmente esté publicado en el DOGA".

La Xunta de Galicia ha iniciado el proceso para archivar el proyecto industrial de Altri previsto para la zona de Palas de Rei, Antas de Ulla y Monterroso (Lugo) debido a la "falta" de conexión eléctrica. La decisión la ha dado a conocer este viernes la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en una visita a Maderas Besteiro, en Lugo. En ella ha sido determinante la exclusión de la fábrica por parte del Gobierno en su planificación eléctrica, a la que la Xunta ha presentado alegaciones.

Por su parte, los ciudadanos están tan contentos que ni siquiera se lo creen: "Es necesario dejar también que la alegría sea hoy quien domine nuestros cuerpos", dice Patricia, una de las vecinas, quien asegura que no cantará victoria "hasta que realmente esté publicado en el diario oficial de Galicia, en el DOGA".

Detrás de este carpetazo hay mucha lucha social y para los vecinos, "la fuerza de la gente ha hecho mucho para que este proyecto se pueda enterrar por fin", algo por lo que sienten "orgullo", dice la portavoz de la plataforma Ulloa Viva, Marta Gontá. "La lucha consiguió algo, por lo menos el río Ulla continuará albergando vida", insisten.

Esa que, a pesar de todo, se han empeñado en defender desde la Xunta hasta el último momento. "Si los proyectos cumplen, nosotros los vamos a defender por encima de presiones, demagogias, manifestaciones...", ha sostenido este viernes el presidente gallego, Alfonso Rueda.

"Les denegaron los fondos Next Generation, les denegaron la conexión eléctrica... Han hecho el proyecto muy muy complicado", ha añadido. Sin embargo, ese motivo no ha gustado nada a la plataforma Ulloa Viva, quienes creen que "la justificación tiene que ser el daño que se hace en la salud de las personas. A parte del daño medioambiental y del daño socioeconómico".

Un gran proyecto de la Xunta de Feijóo

Este fue uno de los grandes proyectos empresariales de la Xunta del presidente 'popular' Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró en 2022 que esta era "la mayor planta industrial de Europa de fibras textiles provenientes de madera".

Por su ubicación estratégica y los recursos hídricos, Altri elegía el municipio de Palas de Rei, en Lugo, para su nueva fábrica, pero el proyecto pronto se topaba con la oposición vecinal de toda la Cuenca del Ulloa.

Así, las plataformas ecologistas alertaban entonces del riesgo medioambiental. "Hola soy Luis Zahera y mi tierra, Galicia, está en peligro", alertaba el actor en un anuncio. Mientras, Greenpeace ponía cifras al proyecto: 46 millones de litros de agua al día, captados del río Ulla y 30 millones de litros de agua contaminada que terminarían desembocando en la ría de Arousa.

