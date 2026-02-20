Un abusador de libro: el exDao acusado de agresión sexual hizo uso de "una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso"

El contexto Según el relato de la víctima en la denuncia, José Ángel González es descrito como un abusador tipo que llamaba compulsivamente a la víctima tras la violación y que llegó a hacer uso de otros terminales para que la cogiera el teléfono.

El caso del exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, acusado de violación y otros delitos, revela un patrón de abuso y acoso sistemático. La víctima, una inspectora, presentó una querella en Madrid que detalla cómo González no solo la violó, sino que también la acosó y coaccionó para evitar ser denunciado. Tras la agresión, la sometió a un intenso acoso telefónico y psicológico, intentando manipularla y culpabilizarla. La inspectora, apoyada por la abogada Marina Galfano, decidió denunciar los hechos. Además, otra agente ha contactado con el abogado de la víctima alegando acoso laboral, aunque aún no ha presentado denuncia. Este comportamiento era conocido en la Policía, donde González generaba temor y rechazo entre sus subordinadas.

Era un agresor tipo y, además, todos lo sabían. El relato que hace la mujer que ha denunciado al ya exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, vuelve a poner sobre la mesa el mismo perfil: el del abusador de libro. La historia de terror no se termina en una violación que incluso está grabada en un audio de unos 40 minutos, sino que va más allá en el tiempo con un solo objetivo: doblegar a la víctima.

Porque después de perpetrar una violación, el exDAO se encargó de acosar y coaccionar a la inspectora por todos los medios posibles, según relata ella misma en su querella, presentada esta semana en Madrid y donde también se le señala por delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

Hasta tal punto era su obsesión con no ser denunciado que tras la violación llegó a hacerle hasta 17 llamadas seguidas, también hizo uso de otros números de teléfono para intentar contactar con ella. Así, dio comienzo, según recoge la propia denuncia, "una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima orientada a múltiples objetivos recurrentes".

En la misma, la inspectora relata cómo, además, José Ángel González intenta victimizarse, hacerla ver que está sufriendo y a la vez culpabilizarla con mensajes en los que la manda a la mierda y le dice que es lo pero que le ha pasado en la vida. "Quitar el foco de sus actos y ponerlos sobre ella afecta muchísimo a las víctimas, por eso muchas veces son mujeres que tienen mucha culpa, mucha vergüenza...", desgrana Marina Galfano, abogada de la asociación Mujeres Unidas contra el Maltrato (MUM).

Otra posible víctima

Pero va más allá, el exDAo hace uso de su constante superioridad como jefe para llevar a cabo todas y cada una de sus acciones y posteriormente intentar controlar a la víctima para que no denuncie. Algo que no le salió, bien.

La mujer, tras pedirse una baja por salud mental, decidió poner en manos del Tribunal de Instancia de Madrid los hechos. Según ha adelantado este mismo viernes su abogado, Pedro Piedrafita, otra agente que dice haber sufrido acoso laboral también se ha puesto en contacto con él, aunque aún no hay denuncia. Además, se ha entregado a la Justicia la grabación de la agresión sexual.

Algo que podría ser sorprendente si no fuese porque, al parecer, todos conocían el comportamiento del 'número dos' de Interior ya expulsado. Fuentes policiales trasladaron a laSexta este jueves que José Ángel González tenía conductas "asquerosas" en su trato con mujeres, lo que provocaba temor y rechazo entre sus subordinadas y que todo ello "era un secreto a voces".