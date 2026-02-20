Culpable de homicidio: cinco meses de cárcel para el alpinista austríaco que dejó morir a su novia en la cima del Grossglockner

El contexto El magistrado decreta que el hombre, de 37 años, cometió un homicidio imprudente grave, después de que su pareja, de 33 años, muriera de frío y exhausta tras 18 horas de ascenso en medio de adversas condiciones meteorológicas y si estar preparada.

Un tribunal austriaco ha condenado a cinco meses de cárcel y una multa de 9.600 euros a un montañero de 37 años por homicidio imprudente grave tras dejar morir a su pareja en la cima del Grossglockner, la montaña más alta de Austria. La mujer, de 33 años, falleció de frío y agotamiento tras 18 horas de ascenso en condiciones meteorológicas adversas. El tribunal destacó la falta de experiencia de la víctima en alta montaña y la responsabilidad del acusado de protegerla. Pese a declararse inocente, el hombre cometió varias negligencias, como no emitir señales de socorro ni advertir sobre el calzado inadecuado.

Lo que parecía ser una jornada de deporte en alta montaña se convirtió en un infierno. Un tribunal austriaco ha condenado a cinco meses de cárcel a un montañero experimentado que dejó morir a su pareja en la cima del Grossglockner, la más alta de Austria con 3798 metros. Según el magistrado, que también ha impuesto una multa de 9.600 euros, el hombre de 37 años cometió un homicidio imprudente grave, después de que su pareja, de 33 años, muriera de frío y exhausta tras 18 horas de ascenso en medio de adversas condiciones meteorológicas.

El hombre ha sido condenado en el Tribunal de Innsbruck, en el Tirol austríaco, después de trece horas de interrogatorios del acusado y los testimonios de 15 personas y ante la atenta mirada del foco mediático del país.

En la sentencia, dictada por un juez con formación de guía de montaña, se detalla que la fallecida estaba a "años luz" del acusado en cuanto a sus capacidades alpinistas. "Explícitamente, lo que le faltaba era experiencia en invierno", reza el auto del magistrado, que destaca que la mujer se puso bajo la "custodia" del acusado por lo que dio por hecho que él asumiría la "responsabilidad" por ella en la alta montaña.

Pese a esto, el alpinista se ha declarado inocente y ha destacado durante su testimonio, que ha durado dos horas, que estuvo en un "estado de emergencia" ese día. Además, ha manifestado que "sentía infinitamente" la muerte de su entonces novia y ha señalado que la pareja planificó junta la expedición. Pero lo cierto es que el ya condenado ni siquiera tenía el móvil operativo cuando sucedió todo.

No lanzó señal de socorro

En este sentido, la acusación ha señalado que el imputado ignoró que su pareja no tenía experiencia en ascensos de alta montaña y le ha recriminado de una serie de "negligencias" al tener más experiencia que su acompañante. Por ejemplo, la pareja inició el ascenso demasiado tarde ese fatídico 26 de enero de 2025, lo que causó que se hiciera de noche antes de culminar. También que no advirtiera a la mujer de que el calzado que llevaba no era el más adecuado.

Según la Fiscalía, la pareja debería haber detenido el ascenso y regresado ante las duras condiciones meteorológicas, con vientos de hasta 74 kilómetros por hora y temperaturas de ocho bajo cero. Además, el hombre tampoco lanzó ninguna señal de socorro cuando quedó patente que se encontraban en peligro y ni siquiera hizo señales a un helicóptero que sobrevoló a la pareja sobre las 22.50 de la noche.

El alpinista no volvió a contactar a los rescatistas hasta tres horas más tarde, cuando sí pidió ayuda, tras haber dejado sola a la mujer, sin equipo especial de abrigo, a escasos metros de la cumbre. Los equipos de rescate localizaron a la mujer, ya muerta, a las 10.00 horas de la mañana del día siguiente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.