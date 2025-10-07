De la crispación a la emoción: el Senado despide con tres minutos de silencio a Guillermo Fernández Vara

El contexto El expresidente socialista de la Junta de Extremadura fallecía esta semana tras luchar contra un cáncer de estómago durante dos años. Fue uno de los líderes más destacados del partido en este siglo.

La sesión en la Cámara Alta del martes estuvo marcada por la tensión debido a las interrupciones del presidente del Senado, Pedro Rollán, hacia tres ministros que comparecían. Sin embargo, este ambiente contrastó con los tres minutos de silencio en homenaje al fallecido expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. El tributo incluyó un emotivo aplauso y las palabras del presidente del Senado, visiblemente emocionado. Los ministros presentes, como Óscar Puente y Félix Bolaños, ofrecieron sinceros discursos. Ángel Víctor Torres destacó el apoyo de Fernández Vara durante su lucha contra el cáncer. Senadores como Carla Antonelli también participaron en el homenaje, dejando un ramo de rosas rojas en su honor.

La tensión vivida este martes en el Cámara Alta que ha llevado al Gobierno a quejarse por la reiteradas interrupciones por parte del presidente del Senado, Pedro Rollán, a tres ministros que comparecían, contrasta con los tres minutos de silencio que los miembros de la Cámara Alta han guardado en homenaje al recientemente fallecido expresidente de la Junta de Extremadura, a Guillermo Fernández Vara.

Un silencio que se rompía con un emotivo aplauso que daba inicio a un pleno que arrancaba con las palabras del presidente del Senado visiblemente emocionado: "Tras meses de lucha estoica, deja un vacío enorme y un vacío enorme también en esta cámara y en nuestro corazones", aseguraba el 'popular'.

De esta manera, la habitual crispación de la Cámara Alta, daba paso a sinceras palabras de todos los ministros presentes como el de Transportes, Óscar Puente; el de Justicia, Félix Bolaños; la de Educación, Pilar Alegría; o la de Transición Ecológica, Sara Aagesen, tal y como se puede observar en las imágenes sobre estas líneas.

Un reconocimiento especial por parte del de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, después de haber superado con éxito un cáncer el pasado mes de abril. "Me daba ánimos y fuerza para luchar contra la enfermedad", ha dicho el también expresidente canario, quien ha querido subrayar que su lucha "será también la lucha de Guillermo".

Un homenaje al que se han sumado, también varios senadores. "Vuela alto, Guillermo. Ya ves que aquí nada ha cambiado", ha dicho desde su escaño Carla Antonelli, de Más Madrid. Ahora, en el lugar que solía ocupar en el Senado reposa un ramo de rosas rojas en su honor.

