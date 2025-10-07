El PP encuentra en las 'txistorras' de Koldo y Ábalos nueva munición contra Sánchez: "Han convertido al PSOE en el partido de las mordidas"

El contexto Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del caso Koldo, la trama hablaba de este embutido en referencia a billetes de 500 euros.

El Partido Popular (PP) ha encontrado un nuevo 'leitmotiv' contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de las 'txistorras' del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el que fuera su asesor, Koldo García. Así es como creen los investigadores de la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil que los miembros de la trama llamaban en clave a los billetes de 500 euros que recibían de empresarios.

Prueba de ello, son las declaraciones de la senadora 'popular' Alicia García quien este martes ha sostenido que Koldo y Ábalos "han convertido al partido del puño y de la rosa [en referencia al PSOE] en el partido de las 'txistorras' y las mordidas". También lo son las esgrimidas por la portavoz del grupo parlamentaria, Ester Muñoz, quien hablaba de que "el señor Koldo traía muchas 'txistorras' de Navarra".

Por su parte, el senador Agustín Almodóbar, también del PP, preguntaba al ministro de Industria, Jordi Hereu, si se atrevía "a afirmar que el presidente del Gobierno no ha recibido ni lechugas ni soles ni 'txistorras'. Y es que este embutido tradicional de algunas regiones españoles no era el único término con el que, siempre según la UCO, los investigados hacían referencia al dinero presuntamente ilegal.

En este sentido, tanto Ábalos como Koldo han insistido en que hablaban de ese manjar. Sin embargo, nadie lleva 'txistorras' escondidas en un chaleco ni en una cartera, tal y como se escucha en algunos de los audios analizados por los investigadores del caso Koldo. De ellos, se desprende que esos billetes de 500 euros los movían por media España.

"Recuerda, 40 'txistorra', ¿vale? Para llevar hoy", le apuntaba el exasesor del exministro a su ya exmujer, Patricia Uriz. Según él, se refería a llevar salchichas durante un viaje en tren, pero la respuesta de Uriz desprende alguna que otra duda, pues le pregunta si cree que si los lleva en el chaleco marrón podrían hacérselo quitar. él le indica que divida en "maleta, bolso, abrigo y cartera".

Eso sí, hay otra conversación que se presenta como clave para la UCO. Es una en la que Koldo le dice a su mujer que tiene "una pequeña alegría para el día de las elecciones: 2.000 'txistorras'". Demasiado embutido para Uriz que muestra su sorpresa: "Eso es imposible. Para nosotros, ¿no?". Eran muchas y Koldo era consciente, cuando le responde que tienen "carne para un tiempo". Eso sí, debían "guardar un poco, lo mínimo", porque según aseguraba estaba "cansado". Su exmujer sostenía que "si los cálculos" los habían "hecho bien" no necesitaría ninguna más "nunca": "Eso es 1M".

De esta manera, se puede hacer el cálculo. Si 2.000 'txistorras' son un millón de euros; una equivaldría a 500. Pese a la claridad de la aritmética, Koldo sostiene que eran salchichas de verdad. "¿Por qué no sacan los WhatsApps, en los cuales hablo con guardias civiles pidiéndoles chistorras o ellos me piden chistorras a mí? ¿Qué pasa, que los guardias civiles también me pedían billetes de 500? ¿También están en una banda criminal o en una organización criminal?", así se defendía en una entrevista este mismo martes.

