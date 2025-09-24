Del 'show' en Moncloa con Bolaños al jurado popular: las controvertidas decisiones de Peinado en la causa de Begoña Gómez

El contexto Peinado es un juez muy particular llevando la causa de forma muy peculiar. Consiguió convertir unos recortes de prensa en el primer interrogatorio a un presidente en el Palacio de la Moncloa. También forzó su viaje hasta la Moncloa para interrogar a Félix Bolaños.

El juez Juan Carlos Peinado ha estado en el centro de la polémica por sus decisiones en la causa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El caso comenzó cuando el sindicato ultraderechista Manos Limpias presentó recortes de prensa, lo que llevó a Peinado a realizar el primer interrogatorio a un presidente en La Moncloa. Aunque el encuentro con Pedro Sánchez resultó en respuestas obvias, el juez también interrogó al ministro Félix Bolaños, en un tenso encuentro. Su comportamiento llevó al Poder Judicial a investigar sus acciones, y el Supremo frenó sus intentos de imputar al ministro. La Audiencia de Madrid le ha respaldado en ocasiones, pero también ha limitado sus investigaciones sin pruebas.

Entonces, el juez Peinado consiguió convertir unos recortes de prensa en el primer interrogatorio a un presidente en el Palacio de la Moncloa. Aunque de ese cara a cara con Pedro Sánchez apenas sacase dos minutos de obviedades. "¿Conoce a doña Begoña Gómez?", le preguntó el magistrado a Sánchez, a lo que este respondió algo evidente: "Es mi esposa".

Peinado también forzó su viaje hasta la Moncloa para interrogar a Félix Bolaños. Para lo que pidió un chofer, saltarse el control de seguridad y hasta una tarima, con la que elevarse por encima del ministro de Justicia. Un encuentro cargado de tensión, en el que Peinado le negó hasta la sonrisa.

La declaración acabó con el Poder Judicial abriendo diligencias a Peinado para investigar su comportamiento, y con el juez intentando imputar al ministro. Al menos, hasta que el Supremo le paró los pies.

La Audiencia de Madrid sí le ha respaldado en alguna ocasión, pero también le ha tenido que prohibir que investigue sin pruebas, la supuesta relación de Begoña Gómez con el rescate de Air Europa. E incluso le obligó a desimputar al presidente del Instituto de Empresa, al que presionó inventándose el testimonio de una testigo que nunca afirmó que se contratase a Gómez, por ser la esposa de Pedro Sánchez. Un juez muy particular llevando la causa de forma muy peculiar.