Multitudinario adiós a Guillermo Fernández Vara en Olivenza (Badajoz)

Los detalles Pedro Sánchez y ministros como María Jesús Montero, Félix Bolaños o Carlos Cuerpo han estado presentes en el funeral del expresidente de la Junta de Extremadura.

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha sido despedido este lunes en un multitudinario funeral celebrado en su localidad natal, Olivenza, que ha estado embargado de emoción y aplausos al exdirigente socialista extremeño, fallecido este pasado domingo.

Pocos minutos después de las 11,00 horas llegaba a la Iglesia de la Magdalena el féretro con los restos mortales del político, que ha sido recibido con un largo aplauso por parte de los varios cientos de personas que han acuidido a la despedida.

Entre ellos se encontraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y los ministros de Presidencia, Félix Bolaños; de Economía, Carlos Cuerpo; de Vivienda, Isabel Rodríguez, y de Agricultura, Luis Planas.

Fernández Vara, "un hombre bueno"

También han asistido la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, entre otras autoridades, junto a las máximas autoridades regionales, como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, o el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

El funeral ha estado presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor José Rodríguez Carballo, quien en su homilía ha definido a Fernández Vara como "un hombre bueno" y "un político comprometido en la vida pública, buscando el bien de Extremadura, y todo ello sin dejar de ser y de presentarse como cristiano".

De esta forma, "su ser de político cristiano se reflejaba en su estilo de vida: cercano, sencillo, dialogante, sin querer herir al adversario político", ha valorado el arzobispo durante su homilía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.