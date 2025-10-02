Óscar Puente se harta de los plantones institucionales del PP: "Si no invitas, numerito, y si invitas, no vienen"

El contexto El ministro de Transportes ha mostrado su enfado después de que no acudiera ningún representante del Gobierno de Aragón a la puesta en servicio del tramo de la A-22 entre Siétamo y Huesca.

Óscar Puente ha expresado su frustración con el Partido Popular tras la ausencia de representantes de instituciones aragonesas gobernadas por los 'populares' en la inauguración del tramo de la A-22 entre Siétamo y Huesca. Durante el evento, el ministro de Transportes criticó la falta de institucionalidad del PP, señalando que no acudieron pese a ser invitados. Puente también utilizó el humor para comentar la ausencia de la alcaldesa de Huesca, sugiriendo que no esperaba su presencia tras eventos recientes. Jorge Azcón, presidente de Aragón, justificó la ausencia alegando que la autovía llega tarde. Puente considera que el PP usa estas situaciones para oponerse al Gobierno.

A Óscar Puente se le ha acabado la paciencia con el Partido Popular después de que ninguna institución aragonesa presidida por los 'populares' estuviera presente en la puesta en servicio del tramo de la A-22 entre Siétamo y Huesca presidida por el ministro este miércoles.

El titular de la cartera de Transportes acudió a Aragón para el acto, pero al ver que ningún representante del PP estaba presente cuando habían sido invitados, estalló contra ellos y su falta de institucionalidad. "A la presidenta de las Cortes de Aragón no la veo", decía Puente al poco de empezar su discurso.

Y, al empezar de esta manera, poco más tardó en dejar en evidencia que los 'populares' habían decidido hacerle un plantón: "La lista de autoridades, como verán, se acaba aquí. No ha venido ninguno". Incluso tiró de humor para justificar una ausencia que sí entendía que se produjera: "En el caso de la alcaldesa de Huesca, tampoco hubiera venido. Cuando, en tus fiestas, incitas a que se insulte al presidente del Gobierno...".

Según Jorge Azcón, presidente de Aragón, su decisión de no acudir se basa en que la autovía llega tarde: "La inauguración que hoy se hace es la constatación de un fracaso". Pero, para entonces, Puente ya había decidido destapar el barro acumulado: "Me molesta el gataflorismo. Porque si no invitas numerito, si invitas no vienen, que es una forma de hacer el numerito".

Y esas palabras sí son ciertas, como se pudo comprobar con el rebote de Ayuso porque ella no fue invitada a la inauguración del tramo del AVE de Asturias. Sin embargo, para el aniversario de la muerte de Franco y la apertura del Año Judicial, al Partido Popular le convenía más declinar la invitación

Así que para Puente lo de ayer fue la gota que colmó el vaso porque cree que es solo un pretexto para ir en contra del Gobierno: "Que no me hablen de institucionalidad más. ¡Nunca!".