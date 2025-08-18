Pilar Alegría defiende ante Thais Villas su bikini: "¡Es mono, eh!"

La reportera preguntaba a sus señorías por su look favorito para ir a la playa. Félix Bolaños desvelaba que prefería bañadores con mucha tela mientras que Gabriel Rufián explicaba que usaba el mismo bañador desde hace 20 años.

Con la llegada del verano, Thais Villas fue hasta el Congreso de los Diputados para charlar con sus señorías sobre la playa. La reportera no dudaba en preguntar a los diputados por su estilismo playero. Félix Bolaños explicaba a Thais que compra bañadores todos los años. A pesar de ello, declaraba que se iba a comprar uno en honor al programa.

El ministro de Presidencia desvelaba, además, que prefería bañadores que tuvieran "cuanta más tela, mejor". "Si está usted de muy buen ver", respondía Villas. Boñalos respondía, con mucho humor, que su cuerpo "conviene taparlo".

Mónica García, por su parte, afirmaba no tener preferencias en cuanto a usar bañador o bikini. En cuanto a hacer topless, la ministra de Sanidad indicaba que no lo practicaba, pero respetaba a aquellas personas que lo hacen.

Pilar Alegría explicaba que prefiere usar bikini. "El que tengo último es amarillo y tiene cohetes", indicaba. Esto provocaba la risa de Villas. "¡Es mono, eh!", se defendía la ministra de Educación. "Con unos cohetes para venirse arriba", afirmaba Thais. Gabriel Rufián, por su parte, declaraba tener un bañador "que puede tener 20 años". "Todavía entra, pero entra mal... justo", confesaba el portavoz de ERC en el Congreso.

